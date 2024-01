Riesiger Laden in Bochum wird neu gebaut – HIER soll er entstehen

Aufwendige Bauarbeiten in Bochum!

In Bochum-Hofstede wird an einem riesigen Laden gewerkelt. Zugegeben – es ist kein komplett neues Geschäft. Ein bestehender Laden wird einfach nur mächtig auf Vordermann gebracht – und dabei auch massiv vergrößert. Obwohl er bereits „Mega“ im Namen trägt.

Bochum: „Megazoo“ soll noch größer werden

Wie die „WAZ“ berichtet, erstrahlt der „Megazoo“ an der Dorstener Straße in Bochum-Hofstede, im Hannibal-Center, bald in neuem Glanz. „Hier entsteht einer der größten und schönsten Zoofachhandel in Nordrhein-Westfalen“, freut sich Gerhard Uhle von der Euco-Gruppe, der das Hannibal-Center gehört.

Der Megazoo in Bochum wird renoviert. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Die „Megazoo“-Filiale blickt auf eine lange Tradition zurück. Seit mehr als drei Jahrzehnten strömen Tierfreunde aus Bochum in das Fachgeschäft, um sich für die Haltung von Hunden, Katzen, Vögeln, Kaninchen, Fischen oder anderen Tieren ausreichend auszustatten. Auf 1.000 Quadratmetern bot sich den Kunden ein großes Angebot – das nun NOCH größer werden soll.

700 Quadratmeter mehr Verkaufsfläche

„Es wird höchste Zeit für eine Renovierung“, erklärt Uhle im Gespräch mit der „WAZ“. Aus 1.000 Quadratmetern sollen rund 1.700 Quadratmeter werden. „Ich habe mit Branchenkennern gesprochen“, so Uhle. „Sie sagen: Einen größeren Zoomarkt gibt es zumindest in NRW wohl nicht.“

