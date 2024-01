Bochum: Freizeit-Highlight wird ziemlich ungemütlich – Besucher auf 180! „Sparen am falschen Ende“

Es gehört zu den beliebtesten Thermen im Ruhrgebiet: Das Freizeitbad Heveney in Witten, Bochum. Wasserspaß mit Riesenrutschen, Strömungskanal, Schwimmkanäle, Whirlpools und Kinder-Spaßbecken warten auf die Besucher des beliebten Freizeitbades.

Doch nun verkündet das Schwimmbad Änderungen, die nicht unbedingt auf Begeisterung stoßen. Unter einem Facebook-Posts des Ausflugsziels ließen manche Besucher ihrem Unmut freien Lauf.

Freizeit-Highlight bei Bochum sorgt für Unzufriedenheit

Das Freizeitbad Heveney kündigt umfangreiche Umbauarbeiten im Schwimmbad an, die in der zweiten Januarwoche starten sollen. Dies betreffe vor allem das Dach des Schwimmbades. Um es energetisch zu optimieren, soll künftig Photovoltaikanlage für Strom sorgen. Während der Baustelle müssen manche Bereiche gesperrt bleiben. So müssen die Besucher im Januar während der Bauarbeiten auf die Liegehalle im Badbereich und auf die Rutschen vorübergehend verzichten.

Während der Bauphase werden die Arbeiter zudem im Schwimmbad und Saunabereich tätig sein. Das Freizeitbad bei Bochum entschuldigt sich bereits im Vorfeld für mögliche Unannehmlichkeiten und Geräuschstörungen.

„Alles auf einmal geht allerdings nicht“

In den Kommentaren der Ankündigung sind so einige Beschwerden zu lesen. Nicht das Dach ist, was die Besucher beschäftigt. „Würde es auch begrüßen, wenn in der Herrendusche der Sauna die Decke endlich mal erneuert wird“, wünscht sich ein Besucher. Das Freizeitbad kontert prompt: „Wir alle sind täglich darum bemüht, es unseren Gästen so angenehm wie nur möglich zu gestalten. Alles auf einmal geht allerdings nicht“. Auch über die Wassertemperatur wurde gemeckert, was Zuspruch erntete. „Sparen am falschen Ende“, kommentierte ein Nutzer dazu.

Trotz der Beschwerden wird der Eintritt zum beliebten Ausflugsziel in Bochum teurer. Die Erwachsenentickets Sauna und Sole werden um 1 Euro erhöht, die Badtickets für Erwachsene um 0,25 Euro. Das läge laut Freizeitbad Heveney an den steigenden Löhnen und Kosten.