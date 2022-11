Bochum: Mario Barth muss Show wegen Notarzt-Einsatz abbrechen – was er dann sagt, macht die Feuerwehr fassungslos

Notfall bei Mario Barth in Bochum! Seit über 20 Jahren steht Mario Barth auf den größten Comedy-Bühnen des Landes. Sein aktuelles Programm führte den Komiker in den RuhrCongress nach Bochum.

Aber statt schallendem Gelächter zog ein dunkler Schatten über dem Auftritt in Bochum auf. Ein Notfall zwang Mario Barth dazu, sein Programm abzubrechen. Die Reaktion des Comedians kam bei der Feuerwehr jedoch gar nicht gut an.

Bochum: Notfall überschattet Barth-Show

Die Show war bereits im vollen Gange, als ein Mann im Publikum auf seinem Platz zusammenbrach, berichten die „Ruhrnachrichten“. Ein Notarzt kümmerte sich sofort um den Zuschauer und begleitete ihn ins Krankenhaus. Sein aktueller Gesundheitszustand sei unklar. Barth unterbrach seinen Auftritt für 20 Minuten.

Wenig später entschieden er uns sein Team allerdings, die Show komplett abzubrechen. „Die Situation war zu ernst, es wäre einfach nicht möglich gewesen, unbehelligt weiterzumachen“, erklärt der Pressesprecher des Comedians.

Reaktion von Mario Barth irritiert die Feuerwehr

Während das Publikum im RuhrCongress Standing Ovations gab und sich mit dem Zuschauer solidarisierte, soll Mario Barth den Notfalleinsatz von der Bühne aus kommentiert haben. Das gab die Feuerwehr Bochum gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ an: „Darüber sind wir äußerst irritiert.“ Es komme öfter vor, dass ein Künstler seine Show unterbreche oder sogar abbreche. „Ein solches Verhalten ist jedoch äußerst unüblich.“

Den „Ruhr Nachrichten“ zufolge arbeite der Veranstalter daran, dass die Tickets für den Abend in Bochum ihre Gültigkeit an den kommenden Veranstaltungen in Essen und Dortmund behalten. Mario Barth tritt am 4. Dezember, in der Grugahalle in Essen und am 23. Februar 2023 in der Westfalenhalle Dortmund auf.

Spätestens mit seinem Weltrekord als „Live-Comedian mit den meisten Zuschauern“ erreichte Mario Barth Kult-Status. Sein Auftritt vor rund 70.000 Zuschauern im Olympiastadion Berlin ist nun schon einige Jahre her. Trotzdem steht der 50-Jährige immer noch mit seinen Beziehungswitzen auf der Bühne.

Sein aktuelles Programm „Männer sind Frauen, manchmal aber auch … vielleicht!“ führte ihn am Samstag, 26. November, nach Bochum.