Mario Barth reibt sich die Augen – „Wie geil ist das denn?“

Mario Barth ist ein Name, an dem in der Comedy-Welt niemand vorbeikommt. Der TV-Star ist bekannt für polarisierende Aussagen und legendäre Bühnenauftritte. Wohl gerade deswegen hat er sich über die Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut. Der Comedian geht regelmäßig auf Tour, um auf der Bühne für Stimmung zu sorgen.

Doch was sich in Mannheim abspielte, hatte selbst der Comedy-Profi nicht kommen sehen.

Mario Barth staunt nicht schlecht

Am Sonntagabend (18. Mai) stand Mario Barth auf der Bühne der SAP Arena in Mannheim, als ihn plötzlich ein Crew-Mitglied unterbrach. Doch nicht etwa wegen einer technischen Durchsage, sondern wegen einer ganz persönlichen Botschaft: „Lieber Mario, ich habe heute die große Ehre, dir den Jubiläums-Award zu überreichen.“ Für einen kurzen Moment wirkte der sonst so schlagfertige Comedian tatsächlich überrascht.

Der Grund für die Ehrung: Barth hat in dieser Arena bereits 22 Mal gespielt und das jedes Mal ausverkauft. Seit seinem ersten Auftritt dort am 15. Dezember 2007 kamen insgesamt 222.000 Zuschauer zu seinen Shows in Mannheim. Eine beeindruckende Zahl, die der Veranstalter nun mit einer eigenen Auszeichnung feierte.

Mario Barth: Fans reagieren deutlich

Barth nahm den Award sichtlich gerührt entgegen und dankte auch seinen Fans: „Ich freue mich natürlich riesig, aber eigentlich seid ihr das, die kommen. Ich stehe nur hier oben. Danke für die Jahre, in denen ihr immer wieder da seid!“

++ auch interessant: Mario Barth: Wegen Thermomix-Gag braucht er gleich zwei Anwälte ++

Der Moment kam auch beim Publikum gut an und wurde später von Barth selbst auf Instagram geteilt. „Wie geil ist das denn?“, schrieb er zu dem Video. Unter dem Clip sammelten sich Kommentare wie: „Ein unvergesslicher Abend. Ich hab Tränen gelacht“ oder „Ganz stark, Glückwunsch!“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Und weil Mario Barth gerne teilt, ging der Award nicht mit ihm nach Hause, sondern direkt an einen Fan im Publikum – inklusive Unterschrift vom Comedian höchstpersönlich.