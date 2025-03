Mario Barth hält es nicht mehr aus: Fans reagieren sofort – „Der blanke Horror!“

Wer Comedian Mario Barth kennt, weiß, dass auf den 52-Jährigen auch abseits der Showbühne Verlass ist. So unterhält er seine Follower ebenfalls auf seinem Instagram-Profil und hält sie auf dem Laufenden. Selbstverständlich ist dabei auch der ein oder andere Lacher garantiert.

Doch aktuell zeigt sich Mario Barth in einem Reel in seiner Garderobe sichtlich angewidert. Denn er kann mit einem eigentlichen Geschenk so überhaupt nichts anfangen…

Mario Barth verliert völlig die Fassung

Während seiner Showaufzeichnungen gibt das renommierte TV-Gesicht seinen Fans auf nahe Art und Weise Einblicke in seine Garderobe. Im Fokus stehen hierbei die kleinen, schmackhaften Snacks, die sein Staff für ihn auf einem Holztisch vorbereitet hat.

Bei genauem Hinsehen findet Barth deutliche Worte. So beschreibt er energiegeladen: „Geil, was ihr mir hier hinstellt. Kennst du diese Würstchen? Auch wenn Bio draufsteht – wenn du die aufmachst, ist es, als wenn einer dir ins Gesicht gefurzt hat. Und dann sind die meistens in so einem Kondom drinnen. Guck dir das an! Das kann man doch nicht essen!“

Mario Barth weiß, was seine Fans sehen wollen

Ohne zu zögern pfeffert er das Würstchen zurück auf den Tisch und kann sich vor Ekel kaum noch zusammenreißen. Ein kleines Trostpflaster für den Comedian: Auf dem Tisch kann er sich außerdem noch an verschiedenen Obstsorten und anderen Snacks bedienen. Es bleibt zu hoffen, dass Barth trotzdem noch ausreichend Kraft für seinen anspruchsvollen Auftritt tanken konnte.

Bei seinen Fans sorgte sein Reel alles in allem für eine große Resonanz: Über 3700 Likes erreichte der kurze, unterhaltsame Clip. Viele können seinen Ekel nachempfinden, wohingegen andere Fans die Würstchen als echten Gaumenschmaus erachten.

„Ich muss den Geruch immer auf längeren Autofahrten ertragen. Der blanke Horror“, gesteht eine Followerin. Ein weiterer richtet deutliche Worte an den Comedian: „Fast so wie Bifi! Stell dich mal nicht so an.“ Und ein anderer männlicher User gesteht, dass er sich die Fleischware als täglichen Pausensnack auf der Arbeit genehmige.