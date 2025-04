Mario Barth: Show plötzlich unterbrochen – Grund ist ein Zuschauer

Mario Barth ist ein Name, an dem in der Comedy-Welt niemand vorbei kommt. Der TV-Star ist bekannt für polarisierende Aussagen und legendäre Bühnenauftritte. Wohl gerade deswegen hat er sich über die Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut. Der Comedian geht regelmäßig auf Tour, um auf der Bühne für Stimmung zu sorgen.

Doch in seiner aktuellen Show gerät plötzlich ein Zuschauer ins Rampenlicht – und sorgt sogar für eine Unterbrechung!

Mario Barth nimmt Zuschauer aufs Korn

Mario Barth ist dafür bekannt, sein Publikum aktiv in seine Shows einzubeziehen. Klar, dass die Zuschauer dabei auch mal ihren menschlichen Bedürfnissen nachgehen müssen. Doch nicht immer kommt eine Unterbrechung dann, wenn man sie dringend benötigt. So auch bei Zuschauer Sven, der während der Darbietung von Mario Barth plötzlich das stille Örtchen aufsuchen musste.

Doch anstatt sich diskret aus der Affäre zu ziehen, wählte Sven den direkten Weg und marschierte schnurstracks an der ersten Reihe vorbei, direkt an der Bühne entlang. Mario Barth konnte nicht anders, als die Gelegenheit für einen Gag zu nutzen! Auf Instagram teilt er später ein Video der Szene und schreibt dazu: „Show musste unterbrochen werden“.

Doch damit nicht genug!

Mario Barth legt nach

Mario Barth richtet sich in seiner Show direkt an Svens Ehefrau und scherzt: „Pass auf, wenn dein Mann gleich reinkommt, dann sage ich: ‚Danke für die letzten drei Stunden und gehe'“. Das Publikum spielt begeistert mit und sorgt dafür, dass Sven nach seiner Rückkehr kurz verwirrt dreinschaut – hat er wirklich so lange gebraucht?

Die Zuschauer vor Ort und in den sozialen Medien feiern die Aktion. In den Kommentaren können sich die Fans kaum halten:

„Das war wirklich seeeeeehr lustig, der arme Sven, wie er da schnell lang huschte und alle haben es gesehen.“

„Ich war live dabei…! Ich hab mich weggelacht!“

„Wie geil ist das denn bitte.“

Eine Showunterbrechung, die keiner so schnell vergisst – und über die wohl auch Sven inzwischen lachen kann!