Auftrittsverbot für Mario Barth: Jetzt herrscht Gewissheit

Mario Barth ist eine feste Größe in der deutschen Comedy-Szene. Seit Jahren begeistert er mit seinen Shows und sorgt regelmäßig für ausverkaufte Hallen. Seine Fans lieben ihn, auch wenn seine Witze oft polarisieren.

Doch jetzt müssen sich seine Anhänger gedulden, denn ausnahmsweise bleibt das Mikrofon erst mal aus.

Mario Barth: Striktes Bühnenverbot

Normalerweise kennt man Mario Barth energiegeladen auf der Bühne, doch diesmal meldet er sich aus einem ungewohnten Setting: dem heimischen Krankenlager. „Tachchen, ich bin’s“, begrüßt er seine Fans in einem Instagram-Video und fällt direkt in einen Hustenanfall. „Ich mache so etwas ganz selten, weil ich eigentlich nicht so oft krank bin“, erzählt er, bevor er zur schlechten Nachricht kommt: „Mit Fieber kann ich leider nicht spielen“. Sein Arzt hat ihm striktes Bühnenverbot erteilt.

Das bedeutet konkret: Die nächsten beiden Shows des Comedians – in Braunschweig und in Hamburg – fallen vorerst aus!

Mario Barth: Fans können aufatmen

Eigentlich sollte Barth am 4. April in Braunschweig auftreten, gefolgt von einer Show in Hamburg. Doch nun hat ihn die Männergrippe erwischt, wie er selbst schreibt – und das mit voller Wucht. „6000 Grad Fieber“, titelt er zu seinem Clip. „Ich weiß, ihr denkt: ‚Der Barth? Unbesiegbar!‘ Aber selbst internationale Superstars haben mal Schnupfen.“

Doch es gibt auch gute Nachrichten für die Fans: Die Shows werden nachgeholt! Braunschweig bekommt einen neuen Termin am 11. Oktober in den Volkswagen Hallen, einen Tag später, am 12. Oktober, ist Hamburg in der Barclays Arena dran. „Ihr habt das Recht, 100 Prozent zu bekommen, ich hoffe, ihr versteht das“, entschuldigt sich Barth.

Und seine Fans? Die nehmen es mit Humor und wünschen Mario Barth eine schnelle Genesung. „Gute Besserung und bis zum Oktober. Wir freuen uns auf dich“ oder „Du Armer! Guuuute und gaaanz schnelle Besserung“ – die Kommentarspalte ist voll mit aufmunternden Worten.