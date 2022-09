Bochum: Viele tote Tiere am Kemnader See – Stadt warnt eindringlich

Wer in den letzten Tagen in Bochum am Kemnader See unterwegs war, hat vielleicht die ein oder andere unheimliche Entdeckung gemacht. So liegen vermehrt tote Tiere im Bereich des Sees.

Die Stadt Bochum spricht daher eine dringende Warnung aus – die richtet sie vor allem an eine Personengruppe.

Bochum: Kanadagänse sterben am Kemnader See

Gruseliger Anblick am Kemnader See in Bochum: Dort sind in letzter Zeit vermehrt Kanadagänse verendet, wie die Stadt am Freitag (16. September) mitteilt.

Um die Hintergründe des Sterbens der Gänse zu ergründen, werden aktuell Proben der Kadaver im Friedrich-Löffler-Institut (ein Bundesforschunginstitut für Tiergesundheit) untersucht.

Bochum: Am Kemnader See liegen vermehrt Tierkadaver. Foto: IMAGO / Hans Blossey

Auch Wasserproben werden im Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse stehen noch nicht fest.

Bochum: Stadt spricht dringende Warnung an Hundebesitzer aus

Das Gesundheitsamt der Stadt Bochum warnt die Bürger währenddessen eindringlich vor dem Verzehr der toten Tiere.

Eine besondere Bitte spricht die Stadt vor allem Besitzer von Hunden aus. Diese sollen ihre Vierbeiner nicht unangeleint am Kemnader See ausführen. Außerdem sollten Frauchen und Herrchen dringend darauf achten, dass die Hunde die Kadaver nicht berühren.