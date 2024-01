Bochum Mega-Event startet bald – in Europa ist es einmalig

Anwohner aus Bochum, aufgepasst! In der Stadt startet bald ein Mega-Event. In Europa sucht es seinesgleichen.

Europas größter Indoor-Jahrmarkt startet bald in Bochum! Stattfinden wird das Event vom 24. Februar bis zum 3. März in der Jahrhunderthalle. Dann baut der historische Jahrmarkt seine jahrhundertalten Fahrgeschäfte in der Gebläsehalle auf, wie die „WAZ“ berichtet.

+++Bochum: Freizeit-Highlight wird ziemlich ungemütlich – Besucher auf 180! „Sparen am falschen Ende“+++

Bochumer bekommen Riesenrad, Pferdekarussell und einiges mehr geboten

Zu der XXL-Indoor-Kirche gehört auch ein historisches Riesenrad, die Raupenbahn aus dem Jahr 1926 und ein Pferdekarussell aus dem Jahr 1885. Außerdem mit dabei: Ein Spiegelkabinett und eine Berg- und Talbahn aus den 30er-Jahren.

+++Hochzeit in Bochum: Paar gibt sich das Ja-Wort – du ahnst nicht an welchem Ort+++

Gute Nachricht für alle Besucher: Die Fahrten sind im Eintrittspreis mit inbegriffen. Die zahlreichen dort angebotenen Speisen kosten natürlich extra Geld. Der Jahrmarkt findet im Jahr 2024 bereits zum 15. Mal statt.

Bochum: Ein Treffen bevor der Jahrmarkt an den Start geht

Er ist eng mit dem Steampunk-Event verbunden. Daraus ist in Bochum ein echter Szenetreff entstanden. Diese tagt im Rahmen des Historischen Jahrmarkts vorab. Anhänger der Kunst-Szene treffen sich am 17. und am 18. Februar. Aussteller kleiden dann alle Kostüm-Freunde ein. Außerdem ist das Abacus Theater auch am Start.

Bevor der Jahrmarkt aber startet, findet am 23. Februar noch das „Rock ’n’ Roll anne Raupe“ statt. Was genau es damit auf sich hat, liest du im Artikel der „WAZ“.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Die Vorfreude auf den Jahrmarkt dürfte bei vielen Bochumern groß sein – umso schwerer wiegt jetzt diese Nachricht: Nach sage und schreibe 149 Jahren geht in der Stadt eine echte Ära zu Ende. Das „Keglerheim Kleine“ gibt es in Bochum schon seit dem Jahr 1914. Nun wird es schließen. Alle Hintergründe dazu erfährst du hier.