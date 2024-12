Bochum: Imbiss mit Rabatt-Aktion kurz vor Weihnachten – Pommes für 1 Euro

„Gehste inne Stadt Wat macht dich da satt? Ne Currywurst“, sang schon Herbert Grönemeyer (68) und sprach damit vielen Menschen aus der Seele. Denn nicht umsonst streiten sich viele Städte darum, wer der König auf dem Wurstthron ist (>> wir berichteten).

Aber das ist ein anderes Thema, denn um das Geschäft noch einmal anzukurbeln, bietet ein Imbiss in Bochum kurz vor Weihnachten einen absoluten Knallerpreis an. Für nur einen Euro gibt es einen Tag lang Pommes frites – stehst du auch bald in der Schlange?

Bochum: „Curryzoom“ bietet Pommes zum Knüller-Preis an

In diesem Jahr feierte die Currywurst ihren 75. Geburtstag – ein Klassiker der deutschen Imbisskultur. Und seit ihrer Entwicklung im Jahr 1949 hat sie sich zum Favoriten vieler Generationen entwickelt. Doch nicht nur das können die Fans der Wurst jetzt feiern, sondern auch einen absoluten Knüller-Preis.

Denn in Bochum (NRW) sorgt der Imbiss „Curryzoom“ jetzt für eine „Knaller-Aktion“. Wie jetzt auf Instagram verkündet wurde, gibt es in dem Laden an der Josef-Bauchmann-Straße 14 am Freitag, 20. Dezember, eine „Portion Pommes für 1 Euro“. Dahinter verbirgt sich sozusagen eine vorweihnachtliche Aktion und in gewisser Weise auch ein Feiertagsgeschenk für die Kunden. Denn der Imbiss bleibt bis zum 6. Januar geschlossen.

Hier kannst du dir Angebot anschauen:

Rezept: So gelingt die gute Sauce zur Wurst

Wer nicht so lange warten kann, kann auch selbst den Kochlöffel schwingen und sich seine Wurst zubereiten. Wie das geht? Ganz einfach! Dazu braucht man laut einem begehrten Rezept auf „chefkoch“ nur folgende Zutaten:

1 Flasche Tomantenketchup, ca. 500 ml

2 kleine Zwiebeln

3 EL Balsamico, dunkel

2 EL Honig

2 EL Currypulver

1 Spritzer Sojasauce

Olivenöl, Wasser, Tomatenmark und etwas Cayennepfeffer

Schneide die Zwiebeln klein und dünste sie in Olivenöl glasig. Gib dann etwas Tomatenmark dazu und lösche es mit ein bisschen Wasser ab. Jetzt kommen Ketchup, Balsamico-Essig und Honig rein – und das Ganze lässt bei niedriger Hitze gemütlich köcheln. Achte darauf, dass der Essig nicht zu schnell verdampft! Jetzt mischt man noch Sojasauce und die restlichen Gewürze unter. Alles gut umrühren, bei Bedarf noch ein bisschen Wasser hinzufügen und fertig ist die leckere Soße!

Jetzt nur noch die Wurst zubereiten, Sauce drüber und anschließend mit Curry würzen, leckere Pommes dazu und fertig ist das Gericht. Und wer weiß, vielleicht ersetzt die Currywurst ja bald das Weihnachtsessen – wäre doch mal was anderes.