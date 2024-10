NRW: Ranking kürt Currywurst-Hauptstadt – Kunden fassungslos: „Lächerlich“

Rund 260 Kalorien (ohne Pommes), haufenweise Fans und sogar ein Lied wurden ihm gewidmet. Jetzt die spannende Frage: Wovon ist die Rede? Trommelwirbel. Natürlich von der Currywurst, wie mancher Leser schon an der Überschrift erkannt hat. Dabei gibt es die knallrote Wurst mit dem würzigen Topping nicht nur in der Stadt, sondern auch im Fußballstadion, am Ballermann und gefühlt überall in Deutschland.

Klar, dass man sich oft nicht einig ist, wo es die beste Currywurst gibt. Herbert Grönemeyer hat ja schon oft Bochum besungen, aber auch Berlin gilt oft als König auf dem Wurstthron. Doch: Krefeld (NRW) ist Deutschlands Currywurst-Hauptstadt. Ein Ergebnis, das viele fassungslos macht.

NRW: Mehrere Städte sind unter den Top 10 wegen ihrer Currywurst

Freuen kann sich NRW aber nicht nur über Krefeld, sondern auch über weitere Nominierungen – denn allein fünf Städte in den Top Ten liegen im Ruhrgebiet. So liegt Bochum auf Platz 3, gefolgt von Dortmund (5), Mülheim (6), Essen (7) und Gelsenkirchen auf dem achten Platz. Am schlechtesten schneidet unter den Ruhrgebietsstädten Hagen mit Rang 19 ab.

Wie das Ergebnis zustande kam? Wie bereits berichtet (⇾ mehr dazu hier), ist es das Ergebnis einer Erhebung von Anzahl, Bewertungen und Preisen aller Imbissbetriebe in den 50 größten Städten Deutschlands.

„Geschmackssache“: Nutzer reagieren kritisch

Wie die Reaktionen unserer Leserinnen und Leser nun zeigen, sind nicht alle mit dem Ergebnis einverstanden. So schrieb ein User verärgert: „100 besoffene Krefelder nachts um 2 Uhr vor der Tür einer Kneipe wurden befragt …“. Auch ein anderer Fan textete: „Lächerlich – ich frage mich, wer zu diesem Ergebnis gekommen ist und bezweifle, dass das repräsentativ ist“. Eine weitere Person schrieb schlicht: „Geschmackssache“.

Und die letzte Bemerkung trifft die Pommes in der Mayo, schließlich hat jeder einen anderen Geschmack und sollte daher einfach dort kaufen, wo es ihm am besten schmeckt.