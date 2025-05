Döner-Wahnsinn in Deutschland! Gastronom sorgt mit 45 Euro für Rekord

Die deutsche Dönerkultur ist vielfältig und kreativ – und immer wieder schaffen es Gastronomen, mit besonderen Ideen für Staunen zu sorgen. Ein Augsburger Dönerladen liefert dabei ein ganz außergewöhnliches Beispiel, das aktuell in den sozialen Medien für Furore sorgt. Hier dreht sich alles um Größe, Ehrgeiz – und eine gehörige Portion Humor.

Mit einer ungewöhnlichen Wette ist es dem Inhaber gelungen, nicht nur seine Gäste zu unterhalten, sondern auch deutschlandweit Aufmerksamkeit zu erzielen. Was es mit dieser Aktion auf sich hat und wie groß der „größte Döner Deutschlands“ wirklich ist, erfährst du im Folgenden.

XXL-Döner als Publikumsmagnet

Haci Öztürk, der Besitzer eines Döner-Restaurants in Augsburg, hat eine Challenge ins Leben gerufen, die Aufmerksamkeit auf sein Lokal „Ali Baba“ lenkt. Sein Highlight: ein Dönerfladen, der unglaubliche zwei Kilogramm wiegt. Öztürk behauptet stolz, es sei der „größte Döner Deutschlands“. Um die Gäste zu begeistern, hat er eine Wette gestartet: Jeder, der den Riesendöner inklusive drei Ayran innerhalb einer festgelegten Zeit schafft, muss nicht zahlen. Wer scheitert, zahlt 45 Euro, darf aber die Reste mit nach Hause nehmen.

Die Idee kam ihm durch Videos im Internet, in denen Menschen XXL-Gerichte wie Burger oder Steaks verzehren. „Da dachte ich, in Augsburg fehlt was“, sagt Öztürk. Also entwarf er sein kulinarisches Ungetüm und sorgte mit einem humorvollen Instagram-Video für Aufmerksamkeit. Darin beschwert sich ein Kunde über einen vermeintlich zu kleinen Döner, woraufhin Öztürk mit dem XXL-Exemplar zurückkehrt und ihn herausfordert: „Den schaffst Du eh nicht. Wenn Du den schaffst, geht er aufs Haus.“

Kampf um den Durchmesser-Döner

Zunächst hatten die Gäste 20 Minuten Zeit, um die Monster-Mahlzeit zu bewältigen. Doch diese Zeitspanne stellte sich für die meisten als zu knapp heraus. Öztürk verlängerte deshalb die Frist auf 30 Minuten. Dennoch haben bisher nur rund 12 bis 15 Teilnehmer die Wette erfolgreich bestanden. Als zusätzlichen Anreiz winkt den Gewinnern ein 50-Euro-Gutschein für zukünftig bestellte Speisen.

Allerdings gibt Öztürk zu, dass er selbst den Zwei-Kilogramm-Döner noch nie selbst versucht hat. „Ich weiß ganz genau, ich würde es nicht schaffen“, scherzt er. Der Gastronom zeigt damit, dass seine Aktion nicht nur eine Herausforderung, sondern auch ein humorvoller Versuch ist, mit Spaß und Kreativität für Begeisterung zu sorgen. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.