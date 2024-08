Bochum Hauptbahnhof: Mann greift Obdachlosen an – 38-Jähriger tot

Tödlicher Angriff am Hauptbahnhof in Bochum! Am Freitag (26. Juli) wurde ein Obdachloser Opfer eines brutalen Angriffs. Der 38-Jährige ohne festen Wohnsitz schlief in einer Ecke der Gepäckaufbewahrung am Bochumer Hauptbahnhof, als sich ein 21-Jähriger aus Lünen anschlich und ihn aus dem Nichts angriff.

Zunächst schwebte der 38-Jährige noch in Lebensgefahr, nun meldet die Polizei, dass er verstorben ist.

Bochum Hauptbahnhof: Versuchte Tötung

Die Tat erfolgte am vergangenen Freitag, den 26. Juli, gegen 1.15 Uhr. Die Polizei Bochum verbuchte den Fall unter einem versuchten Tötungsdelikt.

Ein 38-jähriger Mann rumänischer Staatsbürgerschaft und ohne Wohnsitz in Deutschland schlief zu diesem Zeitpunkt in einer Ecke der Gepäckaufbewahrung im Bahnhof. Dann soll sich ein 21-Jähriger aus Lünen an den Mann angeschlichen und dann feste zugetreten haben. Mit mehreren Tritten fügte er dem 38-Jährigen lebensgefährliche Verletzungen zu.

Nächtlicher Angriff auf Obdachlosen endet tödlich

Der 38-Jährige wurde umgehend von einem Notarzt und weiteren Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Tage hieß es, sein Zustand sei kritisch. Nun gibt die Polizei allerdings bekannt, dass der Obdachlose bereits am Montag (29. Juli) trotz intensivmedizinischer Versorgung seinen Verletzungen erlegen ist.

Allerdings konnte der vermeintliche Täter festgenommen werden, nachdem er zunächst vom Tatort geflohen war. Er wird nun im Tagesverlauf dem Haftrichter vorgeführt und muss sich wegen des vollendeten Mordes verantworten. Die Staatanwaltschaft übernimmt nun die Sachleitung für eine Mordkommission der Polizei.

Bochum Hauptbahnhof: Zeugen nach Tat gesucht

Die eingesetzte Mordkommission ermittelt und sucht nun Zeugen. Insbesondere eine Gruppe Reisender soll sich zur Tatzeit in der Nähe aufgehalten haben. Auch zwei Frauen könnten die Tat mit angesehen haben, verließen aber vor dem Eintreffen der Polizei die Gegend. Sie sollen sich nun unter der Telefonnummer 0234 909 4441 melden.