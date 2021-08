Bochum: Nach Großbrand direkt an der A40 – Autobahn mehrere Monate gesperrt +++ Polizei nennt neue Details

Bochum. Großeinsatz für die Feuerwehr Bochum an der A40!

Im Stadtteil Bochum-Hamme stand in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Reifenlager nahe der A40 in Flammen. Von den Brand-Folgen werden Autobahnpendler noch lange etwas zu spüren bekommen. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei Bochum nun von Brandstiftung aus.

Bochum: Reifenlager brannte an der A40 – Rauchwolke zog über die Stadt

Um 1.58 Uhr erreichte der erste Notruf die Feuerwehr. Auf einer Fläche von rund 1600 Quadratmeter brannten die gestapelten Altreifen lichterloh, Flammen schlugen bis zu 40 Meter in die Höhe. Der Brand in dem Reifenlager sorgte zudem für eine gewaltige Rauchwolke.

In Bochum brennt ein Reifenlager. Foto: Thomas Weber

Zum Glück stand schnell fest, dass sich keine Menschen in direkter Gefahr befanden. Durch den Einsatz von Drehleitern, mehreren Wasserwerfern und Angriffstrupps hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand nach etwa dreieinhalb Stunden unter Kontrolle.

Bochum: A40 vollgesperrt – so lange müssen sich Pendler nun gedulden

Das brennende Reifenlager befand sich an der Robertstraße nahe der A40. Deshalb musste die Autobahn in dem Abschnitt zunächst in beide Richtungen gesperrt werden. Am Vormittag konnte sie in Richtung Essen wieder freigegeben werden. Anderes gilt allerdings für die Fahrtrichtung Dortmund.

Wie die Autobahn Westfalen am Mittwochmittag verkündete, wird die A40 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen dem Bochumer Westkreuz und Bochum-Zentrum noch bis voraussichtlich Ende November voll gesperrt sein. Pendler müssen sich in den nächsten drei Monaten eine andere Strecke suchen. Eine Betonstützwand sei nicht mehr standsicher.

Bochum: Polizei vermutet Brandstiftung

Wie die Polizei Bochum am Mittwochnachmittag berichtet, geht man nach ersten Ermittlungen davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Videoaufnahmen seien der Grund für diese Vermutung.

Bereits am 17. November 2020 sei es in diesem Reifenlager zu einem Großbrand gekommen. Auch hier habe es sich um Brandstiftung gehandelt. Geklärt werden konnte die Tat bislang allerdings noch nicht. (mbo/mkx)