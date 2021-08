Ruhr Park Bochum: Jetzt hat der Brand auch Folgen für das Einkaufszentrum

Der Ruhrpark in Bochum ist über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Wir haben im Video einige Daten und Fakten zusammengetragen, die du bisher aber sicher noch nicht gehört hast.

Bochum. Das hat Folgen! In der Nacht von Montag auf Dienstag hatte ein Reifenlager im Stadtteil Bochum-Hamme nahe der A40 Feuer gefangen. >>> Wir haben hierzu bereits berichtet.

Die Feuerwehr hatte den Brand zwar nach etwa dreieinhalb Stunden unter Kontrolle, doch trotz allem wird er Auswirkungen haben – auch auf den Ruhr Park Bochum. Hier erfährst du, was du in der nächsten Zeit beachten musst, wenn du einen Ausflug zum Ruhr Park Bochum planst.

Wegen Großbrand an der A40: Das musst du jetzt beachten, wenn du den Ruhr Park Bochum besuchen möchtest.

Ruhr Park Bochum: DAS musst du jetzt wissen

Aufgrund des Großbrands in einem Reifenlager an der A40 sind umfangreiche Baumaßnahmen bis Ende November vonnöten – diese finden in Fahrtrichtung Dortmund statt. Die A40 ist deshalb während den Bauarbeiten zwischen dem Bochumer Westkreuz und Bochum-Zentrum voll gesperrt.

Wenn du den Ruhr Park Bochum besuchen möchtest, spricht nichts dagegen, doch du musst Folgendes beachten: Da die A40 teilweise voll gesperrt ist, solltest du die Umfahrung im Bochumer Süden nutzen. Die Umleitung führt ab dem Bochumer Westkreuz über die A448 bis zur A43 und ist mit Rotem Punkt ausgeschildert. Das verkündete der Ruhr Park seinen Besuchern auf Facebook.

Die Autobahn Westfalen versichert: Die A448 ist in beiden Fahrtrichtungen mit zwei Fahrspuren freigegeben. Da steht einem Shopping-Ausflug in den Ruhr Park Bochum also trotz allem nichts im Wege! (lb)