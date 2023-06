Bochum: Todes-Drama – Mann stirbt nach verheerendem Brand

Großalarm bei der Feuerwehr Bochum am Freitagabend (9. Juni). Gegen 18.40 Uhr riefen Nachbarn eines Mehrfamilienhauses in Werne den Notruf. Sie berichteten, dass sich ein Feuer in dem zweigeschossigen Gebäude an der Straße „Am Leweken 14“ ausbreite und das Treppenrauch vollständig verraucht sei.

Weil unklar war, ob sich noch Anwohner in den brennenden Räumlichkeiten befanden, rückte die Feuerwehr Bochum mit einem Großaufgebot an. Ihr Hilfe sollte dringend benötigt werden.

Bochum: Menschen in Brandwohnung eingeschlossen

Als die ersten Einsatzkräfte aus der naheliegenden Hauptfeuerwache eintrafen, schossen bereits Flammen aus der Wohnung im Obergeschoss des Gebäudes. Im verrauchten Treppenhaus konnten die Einsatzkräfte eine erste Person aus der Brandwohnung evakuieren. Verzweifelt teilte sie mit, dass sich noch eine weitere Person in den brennenden Räumlichkeiten befinden soll.

Daraufhin rückten sofort zwei Trupps unter Atemschutz in die Wohnung vor. Zeitgleich begannen die Kollegen von außen mit dem Löschen der Flammen. Wenig später fanden die Einsatzkräfte den Anwohner und brachten in ins Freie. Zudem retteten sie einen Hund, der sich aber nicht in dem von Rauch und Feuer betroffenen Badezimmer befunden hatte. Auch in der noch nicht verrauchten Nachbarwohnung befanden sich noch Menschen, die evakuiert wurden.

Mann stirbt nach Brand in Bochum

Den Brand an sich hatte die Feuerwehr Bochum bereits nach zwanzig Minuten unter Kontrolle. Doch die Folgen waren verheerend. Vier der Brandopfer mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Für den 47-jährigen Mann aus der Brandwohnung sollte nach Angaben der „WAZ“ jede Hilfe zu spät kommen. Die Polizei musste seiner Frau noch in der Nacht mitteilen, dass er im Bergmannsheil verstorben sei.

Wie es zu dem tödlichen Brand kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei Bochum hat die Ermittlungen übernommen.