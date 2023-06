Bochum: Dramatischer Wohnungsbrand – es geht um Leben und Tod

Feuer-Drama in Bochum! Am Mittwochmorgen (7. Juni) schlugen plötzlich Flammen aus einer Wohnung in der Moritzstraße. Eine Person wurde dabei verletzt.

Schreckliche Szenen, die sich in Bochum-Riemke abspielten: Gegen 6.30 Uhr gingen bei der Feuerwehr gleich mehrere Notrufe ein. Der Grund: Ein Wohnungsbrand. Sofort wurden zwei Einsatzfahrzeuge losgeschickt.

Eine Person zunächst vermisst

Beim Eintreffen des Löschzuges der Innenstadtwache schlugen auf der Vorderseite eines Mehrfamilienhauses bereits Flammen aus mehreren Fenstern einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Glück im Unglück: Ein Bewohner der Brandwohnung und auch die anderen Hausbewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig ins Freie gerettet.

Zunächst hieß es, eine weitere Person sollte sich noch in der Brandwohnung befinden. Sofort wurde daraufhin eine Menschenrettung durch zwei Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Parallel dazu wurde von außen probiert, das Feuer zu löschen.

Ein Bewohner kam ins Krankenhaus

In der Brandwohnung fanden die Einsatzkräfte allerdings nur einen unverletzten Hund vor – und retteten ihn. Eine weitere Person konnte glücklicherweise nicht gefunden werden. Wie sich herausstellte, war der vermisste Bewohner bereits auf der Arbeit.

Ein Bewohner am Einsatzort musste wegen einer Rauchvergiftung vom Rettungsdienst behandelt werden. Anschließend kam er in ein Krankenhaus. Der Mann hatte bei seiner Flucht auch einen zweiten Hund aus der Wohnung gebracht, der den Brand unverletzt überstand. Traurig: Zwei in der Brandwohnung vermisste Katzen konnten nicht aufgefunden werden.

Der Brand war nach rund 30 Minuten unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis circa 8.45 Uhr hin. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Löscheinheiten Bochum-Mitte und Nord der Freiwilligen Feuerwehr an den Löscharbeiten beteiligt.