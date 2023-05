Bochum: Schrecklicher Massen-Crash auf A43 – 18-Jährige erliegt Verletzungen!

Schreckliches Verkehrsunglück auf der A43 bei Bochum! In der Nacht zu Pfingstmontag (29. Mai) soll es auf der NRW-Autobahn zu einem verheerenden Unfall gekommen sein. Eine 18-Jährige aus Herne soll dabei gestorben sein.

Mehrere Fahrzeuge sollen gegen 0.30 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Bochum-Riemke auf der A43 kollidiert sein. Insgesamt 17 Personen waren an dem Unfall beteiligt und wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt.

A43 bei Bochum: Pkw steht in Flammen

In der Nacht zu Pfingstmontag musste die Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausrücken. Auf der A43 bei Bochum war es zu einem verheerenden Unfall gekommen, an dem insgesamt fünf Pkw beteiligt waren, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Dortmund auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte.

+++ Bochum: Hinrichtung in Tiefgarage – Ermittler mit schockierenden Details zum Motiv +++

Ein Zeuge hatte die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem er den Massen-Crash mit angesehen hatte. Am Telefon schilderte er ein dramatisches Szenario. Wie die Feuerwehr Bochum am Montagmorgen in einer Mitteilung bekannt gab, hatten nach dem Unfall mehrere verletzte Personen auf der Fahrbahn gelegen; andere hatten sich noch in den Unfallwagen befunden. Eines der Fahrzeuge hätte sogar in Flammen gestanden.

Vor Ort eingetroffen mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass sogar ein weiteres Auto lichterloh brannte. Zwar hätten sich alle Fahrzeuginsassen rechtzeitig aus den Fahrzeugen retten beziehungsweise gerettet werden können, bevor sie in der Feuer-Hölle gefangen wurden. Doch die Bilanz der Einsatzkräfte ist dennoch verheerend.

Bei einem Unfall auf der A43 bei Bochum wurden 17 Menschen verletzt – eine davon lebensgefährlich! Foto: Justin Brosch

Zwei Kleinkinder schwer verletzt

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die brennenden Fahrzeuge schnell ablöschen, bevor das Feuer auch auf ein drittes Fahrzeug übergreifen konnte. Insgesamt waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit über 60 Einsatzkräften vor Ort, darunter auch Rettungsdiensteinheiten aus Herne und Witten. Der Großeinsatz dauerte bis 3 Uhr morgens an.

Weitere News:

Insgesamt wurden bei dem schrecklichen Unfall 17 Personen verletzt. Sieben Fahrzeuginsassen, darunter zwei Kleinkinder, wurden schwer, fünf weitere Personen leicht verletzt. Vier Personen konnten nach rettungsdienstlicher Behandlung am Einsatzort verbleiben. 13 Personen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser abtransportiert. Eine Person wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Dabei soll es sich um eine 18-Jährige aus Herne handeln, die das Unglück mutmaßlich verursachte. Sie sollte es nicht überleben.

18-Jährige aus Herne erliegt Verletztungen

Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Dortmund auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilt, soll eine 18-jährige Fahranfängerin aus Herne mit ihrem BMW allein auf der A43 bei Bochum mit hohem Tempo unterwegs gewesen sein. Aus bislang ungeklärter Ursache habe sie plötzlich die Kontrolle über ihr Auto verloren. Das Heck des Fahrzeugs brach aus, sodass die junge Frau von ihrer Spur abkam, gegen die Leitplanke prallte, quer über die Fahrbahn schleuderte und von der rechten Leitplanke zurück auf die Straße prallte. Mittig auf der Fahrbahn kam ihr Wagen schließlich zum Stehen.

Ein 28-jähriger Skoda-Fahrer registrierte den stehenden Pkw nicht mehr rechtzeitig und erfasste diesen. Vier nachfolgende Autos konnten infolge nicht mehr rechtzeitig ausweichen und das Unglück verhindern. Drei weitere Autos fuhren in die Unfallstelle, zwei stießen ebenfalls mit dem BMW zusammen. Der BMW und der Skoda gingen in Flammen auf und brannten aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr lag die 18-Jährige aus Herne leblos am Straßenrand. Sie verstarb wenig später im Krankenhaus.

A43 bleibt bis Montagmorgen gesperrt

Die A 43 bei Bochum war während der Rettungsmaßnahmen zweitweise in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Bis Montagmorgen, 10.30 Uhr, blieb die Autobahn noch zwischen Kreuz Bochum und Bochum-Riemke gesperrt. Nach der Unfallaufnahme wurden am Morgen die Autos abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt.

Aktuell finden Reperaturarbeiten an der Fahrbahn statt, um oberflächliche Brandschäden im Asphalt zu beseitigten. Der Verkehr fließt einspurig an der Baustelle vorbei. Über die genaue Dauer der Arbeiten sind derzeit keine Angaben möglich. Die Ermittlungen zum Verkehrsunglück auf der A43 dauern an.