Bochum: Beliebtes Event kann endlich wieder stattfinden – Veranstalter fährt groß auf

Bochum: Beliebtes Event ist endlich wieder dabei

Dieses Jahr wird der Bochumer Musiksommer wieder für tolle Momente sorgen. Vom 26. bis zum 28. August wird es in der Innenstadt stattfinden. Es ist bereits die 14. Auflage des dreitägigen Festivals. Als Headliner sind dieses Mal Lokalmatador ATB, Soullegende Joy Denalane und Shootingstar Malik Harris mit von der Partie.

Klassik, elektronische Tanzmusik, Chormusik, Jazz und vieles mehr erwarten die Besucher. Neben den musikalischen Acts gibt es noch viele weitere Programmpunkte vom Streetfood-Corner über einen Kunsthandwerkermarkt bis zum Winzerfest. Der Bochumer Musiksommer hat einiges zu bieten.

Dieses Jahr findet wieder der Bochumer Musiksommer statt. (Archivbild) Foto: Frank Oppitz FUNKE Foto Services

Bochumer Musikfest: Shootingstar Malik Harris gibt sich die Ehre

Eröffnet wird der Musiksommer am Freitag, den 26. August, von Bochums Oberbürgermeister Thomas Euskirch und Mario Schiefbein (Geschäftsführer der Bochum Marketing GmbH). Generell wird es mehrere große Bühnen in der Innenstadt geben. Etwa 1.000 Künstler werden an dem Wochenende erwartet.

Am Samstag werden mehrere musikalische Gäste aus der Ukraine auftreten.

Neben der Musik gibt es am 28. August auch einen verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr. (gb)