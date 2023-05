Bochum Hauptbahnhof vom Verkehr abgeschnitten ++ offenbar Vandalismus-Attacke ++ Hiobsbotschaft für Pendler

Mega-Probleme am Hauptbahnhof in Bochum! Auf Twitter gab die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen (2. Mai) bekannt, dass dort aktuell keine Zugfahrten mehr möglich sind.

Das lange Wochenende nach dem Mai-Feiertag war gerade vorbei, da erwischte es Pendler aus Bochum eiskalt: Wegen eines defekten Stellwerks hielten am Dienstag und Mittwochmorgen keine Züge am Bochumer Hauptbahnhof. Hintergrund war offenbar eine Vandalismus-Attacke auf die Bahn!

Bochum: Fernverkehr wird umgeleitet

Erst am Mittwochmorgen meldete die Deutsche Bahn, dass die Schäden repariert seien. Da waren die ersten Pendlerzüge aber schon wieder ausgefallen oder verspätet. Wie inzwischen klar ist, hatten Unbekannte am Dienstag in der Nähe des Bahnstellwerks Bochum Glasfaserkabel durchtrennt, die unter anderem wichtig für die Weichenstellung sind, und damit massive Behinderungen im Regionalverkehr ausgelöst. Die Kabel seien auf freier Strecke in Bochum durchtrennt worden, sagte ein Bahn-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die Reparatur sei aufwendig gewesen.

Die Störung führte dazu, dass keine Zugfahrten im Raum des Bochumer Hauptbahnhofs möglich waren, sagte ein Bahnsprecher auf Nachfrage. Es kam zu Verspätungen und Teilausfällen, hieß es auf dem Twitter-Account der Deutschen Bahn.

Demnach hielten die Züge am nächsten Bahnhof und warteten. Der Fernverkehr wurde umgeleitet. Zu allem Überfluss kam am Dienstagnachmittag noch ein Oberleitungsschaden in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofs hinzu, der für zusätzliche Verspätungen gesorgt hatte. Am Mittag seien in Dortmund-Nette ein Regionalzug und ein IC in einen stromlosen Abschnitt hineingefahren, schilderte ein Bahn-Sprecher. Zuvor war dort eine Oberleitung abgerissen. Beide Züge wurden evakuiert. Am frühen Dienstagabend war die Reparatur der Oberleitung nach Angaben der Bahn beendet.

Das müssen Pendler wissen

Die Deutsche Bahn kündigte zahlreiche Verspätungen und Teilausfälle an auf folgenden Strecken:

RE 1 (RRX), RE 6 (RRX), RE 11 (RRX): die Züge werden zwischen Essen Hbf und Dortmund Hbf in beide Richtungen umgeleitet. Alle Zwischenhalte entfallen. Ersatzhalte: Gelsenkirchen Hbf und Herne. Ein Busnotverkehr (BNV) mit zwei Bussen der Firma Luchs und zwei Bussen der Firma Vias pendelt zwischen Essen Hbf und Dortmund Hbf.

Die Züge der Linien RE 16 aus Richtung Hagen Hbf enden und beginnen in Witten Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Witten Hbf und Essen Hbf.

Die Züge der Linie RB 40 fallen bis auf Weiteres zwischen Essen Hbf und Hagen Hbf komplett aus.

RE 16 und RB 40: ein Busnotverkehr mit Bussen der Firmen Schiwy, Verhuven und Haniqi ist zwischen Witten Hbf und Essen Hbf eingerichtet. Bitte beachten Sie, die Busse halten in Essen Hbf, an der Haltestelle Postbank.

Die Züge der Linie RB 46 aus Richtung Gelsenkirchen enden/beginnen in Bochum Riemke. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Bochum Riemke und Bochum Hbf.

Die S-Bahnen der Linie S 1 aus Richtung Düsseldorf enden/beginnen in Essen Hbf. Es besteht ein Ersatzverkehr mit Bussen der Firmen Schiwy, Rainer und Haniqi zwischen Essen Hbf und Dortmund Hbf. Bitte beachten Sie, die Busse halten in Essen Hbf, an der Haltestelle Postbank.