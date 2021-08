Bochum: Neue Inzidenzstufe! Diese Corona-Regeln werden ab Sonntag verschärft

In Bochum gelten ab Sonntag strengere Corona-Regeln.

Bochum. In Bochum steigt die Inzidenz wieder an! Das RKI (Robert Koch-Institut) meldet am Freitag einen Wert von 59,6.

Das ist zu hoch und weit über dem Grenzwert von 35! Deshalb gelten ab Sonntag diese neuen Corona-Regeln.

Bochum: Das sind die neuen Corona-Regeln

Trotz dem plötzlichen Fall am Donnerstag auf unter 50, liegt die Inzidenz mittlerweile seit acht Tagen hintereinander über 35. Damit steigt Bochum auf in die Inzidenzstufe 2.

Praktisch bedeutet das eine Menge neuer Corona-Regeln. Die Beschränkungen betreffen unter anderem die Gastronomie, Kulturveranstaltungen, Sportstätten und private Zusammenkünfte, berichtet Radio Bochum.

Bochum: Neue Kontaktbeschränkungen

Es dürfen sich nur noch Menschen aus maximal drei Haushalten treffen, unabhängig von der Personenanzahl. Davon ausgenommen sind Geimpfte und Genesene.

Außerdem dürfen sich zehn Menschen unabhängig von der Zahl der Haushalte treffen, sofern sie einen negativen Corona-Test nachweisen können. Auch hier zählen Geimpfte und Genesene nicht hinzu.

Treffen sich nur Geimpfte oder Genesene, gibt es keine Personen- oder Haushaltsbegrenzung.

Das ist die Bochumer Innenstadt. Foto: IMAGO / Jochen Tack

Bochum: Gastronomie, Einzelhandel, Kultur

Für die Außengastronomie ist kein Test notwendig.

Wer hingegen innen essen möchte, muss geimpft, genesen oder negativ getestet sein und das auch vorweisen können.

Das gilt auch für den Besuch im Kino oder Theater.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Bochum: Das gilt im Sportbereich

Kontaktsport ist im Außenbereich nur noch mit bis zu 25 Menschen erlaubt, innen bis zu zwölf Personen.

Sportliche Betätigungen ohne Kontakt sind weiter ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl möglich.

In Innenräumen muss der Mindestabstand eingehalten werden

Es ist ein Negativ-Nachweis erforderlich.

Sportveranstaltungen im Innenbereich sind mit bis zu 500 Menschen erlaubt. Allerdings nur mit negativem Test und einem festen Sitzplatz. Im Freien sind maximal 1.000 Personen erlaubt.

Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt und brauchen keinen Negativ-Nachweis.

Bochum: Hochzeiten und private Veranstaltungen

Bereits geplante Hochzeiten dürfen ungeändert stattfinden. Hier gilt eine Ausnahmeregelung der NRW-Landesregierung.

Es müssen also keine Gäste wieder ausgeladen werden.

Für private Veranstaltungen sind bis zu 50 Gäste im Innenbereich und 100 im Freien erlaubt. Im Innenbereich muss zusätzlich ein Negativ-Nachweis erfolgen.

Weitere Infos zur Inzidenzstufe 2 findest du >>>hier.