ARD-Moderatorin Anja Reschke: Foto sorgt für Diskussionen – „Verpassen wir da gerade was?“

Nachhaltigkeit wird in der ARD großgeschrieben. Zumindest wenn man ARD-„Panorama“-Moderatorin Anja Reschke Glauben schenken mag.

Die teilte am Freitag nämlich ein Foto von sich aus dem ARD-Studio und besonders zwei Details sorgten für lebendige Diskussionen bei ihren fast 80.000 Followern.

ARD-Moderatorin Anja Reschke: Tweet sorgt für Diskussionen

So hatte Anja Reschke gelbe Pfeile mit Zielrichtung Schuh und Hose auf dem Bild verewigt. Darauf zu lesen: „Pinars Hose“ und „Lindas Schuhe“. In der Tweet-Beschreibung klärt die 48-Jährige auf. „Während meine Kolleginnen Linda Zervakis und Pinar Atalay Karriere bei den Privaten machen, trage ich ihre Klamotten in der ARD auf“, so Reschke und schickt direkt noch die Hashtags „Nachhaltigkeit“ und „Sparsamkeit“ hinterher.

---------------

Das ist die ARD:

ARD steht für A rbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen R undfunkanstalten der Bundesrepublik D eutschland

rbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen undfunkanstalten der Bundesrepublik eutschland Die ARD wurde 1950 gegründet

Die ARD wird zum Großteil aus dem Rundfunkbeitrag finanziert

Die aktuelle Programmdirektorin ist Christine Strobl

Sie folgte auf Volker Herres, der den Job von 2008 bis 2021 machte

Die Tagesschau gehört zu den erfolgreichsten Nachrichtensendungen des Landes

---------------------------

„Muss die ARD sparen“, fragt direkt ein Follower. Und er ist nicht der Einzige, der den Tweet der Moderatorin kommentiert. So schaltet sich auch noch der Twitter-Kanal der ARD ein und fragt: „Wo ist Jan Hofers Krawatte?“ Und Ex-TV-Star Aline von Drateln verrät: „Die Hose trug ich 2009 schon beim NDR.“

Auf eine ganz andere Spur ließ sich ein weiterer Follower von Anja Reschke führen. Er schrieb: „Etwas Blaues, etwas Geliehenes - verpassen wir da gerade was?“ Eher nicht. Anja Reschke ist bereits verheiratet.

----------------------------------------

----------------------------------------

Die ARD plant den Angriff auf das ZDF

Seit dem ersten Mai ist Christine Strobl die neue starke Frau in der ARD. Strobl bekleidet das Amt der ARD-Programmdirektorin. In den vergangenen Monaten konnte die Juristin bereits einige Umbrüche im Programm veranlassen.

Doch der ganz große Umbruch steht noch an. Besonders einen Plan scheint Strobl unbedingt in die Tat umsetzen. Im ZDF wird man DAS sicher nicht so gern hören. Was Strobl plant, kannst du hier nachlesen.