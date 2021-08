ARD plant Angriff auf ZDF: Markus Lanz muss sich jetzt warm anziehen

Während Markus Lanz sich gerade erst in die Sommerpause verabschiedet hat, schmiedet man bei der ARD bereits Pläne, wie man den Talkmaster von seinem Quoten-Thron stürzen kann.

Wie ARD-Programmdirektorin Christine Stobl andeutet, scheint man sich beim Ersten Gedanken über eine ernsthafte Konkurrenz zum ZDF-Erfolgsformat „Markus Lanz“ zu machen.

Talkmaster Markus Lanz könnte bald ernsthafte Konkurrenz in der ARD bekommen. Foto: ZDF / Markus Hertrich

ARD: Neue Programmdirektorin plant dritte Talkshow – kann sie damit Lanz verdrängen?

Seit dem 1. Mai bekleidet Christine Stobl das Amt der ARD-Programmdirektorin. In den vergangenen Monaten hat die Volljuristin einige Umbrüche im Programm veranlasst, um den Zuschauern mehr „Verlässlichkeit“ bieten zu können. Dazu gehört nicht nur der Ausbau eines festgelegten „Informationstages“, der jeden Montag stattfinden soll, sondern auch die Einführung von einer neuen Serie pro Monat.

Im Interview mit „Hörzu“ verrät Stobl ihren nächsten Plan: „Wir wollen an zwei Abenden der Woche mit einem Talkformat an den Start gehen. Das wird einer von den drei Talks, die es im Moment in der ARD gibt.“ Wenn das mal kein gezielter Angriff auf den ZDF-Hit „Markus Lanz“ ist.

Das ist Markus Lanz:

Markus Josef Lanz wurde am 16. März in Bruneck in Südtirol geboren

Er ist als Moderator und Produzent tätig

Seit 2008 moderiert Lanz seine eigene Talkshow im ZDF

Von 2012 bis 2014 moderierte Markus Lanz „Wetten, dass..?“

ARD: Gute Nachricht für Will, Maischberger & Co. – doch Serienfans bleiben auf der Strecke

Scheinbar möchte man bei der ARD alles versuchen, um gegen die Traumquoten von Markus Lanz anzukommen. Also bekommen Anne Will und Sandra Maischberger künftig Unterstützung von einem weiteren ARD-Star. Wer die dritte Talkshow beim Ersten moderieren wird, hat Stobl aber noch nicht verraten.

Christine Stobl ist seit dem 1. Mai ARD-Programmdirektorin. Foto: IMAGO / APP-Photo

Die neue Talkshow soll „zum Jahreswechsel oder im Verlauf des nächsten Jahres“ an den Start gehen.

Für Fans von Serien wie „Sturm der Liebe“ und „Rote Rosen“ gibt es hingegen weniger erfreuliche Nachrichten. Es wird sogar spekuliert, ob die Produktionen aus finanziellen Gründen abgesetzt werden müssen. Christine Stobl könne eine Einstellung zwar noch nicht bestätigen, gibt jedoch zu, dass man „auf der Suche nach Lösungen finanzieller Natur“ sowie „Ersatzprogrammen“ sei.

