Bochum: Polizisten stoppen 40-Tonner – beim Blick ins Fahrerhaus trauen sie ihren Augen kaum

Bochum: Was die Beamten bei der Kontrolle dieses 40-Tonners erlebten, hätten sie auch nicht gedacht.

Bochum. Bei einer regulären Kontrolle von Schwerlastern trauten die Beamten der Polizei Bochum ihren Augen kaum.

Ein Fahrzeug an der Kosterstraße in Bochum fiel ihnen zwar direkt auf, aber was ihnen dann aus der Fahrerkabine entgegenkam, raubte den Polizisten regelrecht den Atem!

Bochum: Reguläre Kontrolle von Schwerlaster verschlägt Polizisten den Atem

Eigentlich fiel den Beamten bei ihrer Kontrolle am Mittwoch der LKW aus Estland nur auf, weil Metallteile des Anhängers die zulässige Fahrzeughöhe überschritten.

Statt der zugelassenen vier Meter, war der Anhänger des 40-Tonners ganze 15 Zentimeter zu groß. Doch als die Polizisten an die Führerkabine des Lasters traten, blieb ihnen die Luft weg.

Bochum: Lkw-Fahrer war mit 2,52 Promille unterwegs

Denn trotz Mund-Nasen-Schutz rochen sie einen starken Alkoholgeruch, der vom Fahrer des 40-Tonners auszugehen schien. Ein Alkoholtest verschaffte auch schnell Klarheit.

Mit 2,52 Promille hatte sich der LKW-Fahrer noch hinter das Steuer seines Schwerlasters geschwungen!

Bochum: Fahrer muss ganze Bierpalette getrunken haben

Eine nähere Untersuchung der Fahrerkabine durch die Polizisten ließ dann auch keinen Zweifel mehr an dem Grund für den Vollrausch des Fahrers.

Sie entdeckten eine vollkommen leergetrunkene Palette Bier sowie weitere Dosen im Mülleimer des Lasters.

Bochum: 40-Tonner erstmal aus dem Verkehr gezogen

Der Fahrer durfte zwar nach einer Sicherheitsleitung von 1500 Euro seinen Weg fortsetzen - aber zu Fuß.

+++Bochum: Tödlicher Zusammenstoß! Motorradfahrer stirbt bei Überholversuch+++

Der Lastwagen wurde abgeschleppt und wird der Spedition erst nach Überweisung der erbrachten Abschleppkosten einem berechtigten und nüchternen Fahrer übergeben, wie die Polizei vermeldet. (kk)