Bochum: Wenn diese „auffallend hübschen“ Mädchen siehst – ruf' die Polizei!

Bochum. „Auffallend hübsche“ Mädchen werden in Bochum gesucht. Was nach einem Dating-Aufruf klingt, hat einen ernsten Hintergrund.

Die Kripo ermittelt nämlich nach einem Einbruchdiebstahl am Mittwoch (9. Juni) in Bochum-Riemke. In diesem Zusammenhang werden zwei Jugendliche gesucht.

Die Polizei in Bochum ist auf der Suche nach zwei Mädchen. Foto: imago / xFotostandxxK.xSchmittx

Bochum: Zwei Mädchen nach Einbruch gesucht

Die Tat ereignete sich gegen 12 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Poststraße nahe der Kreuzung Bulksmühle. Die Mädchen verschafften sich Zugang zu einer Wohnung und durchsuchten die Räume. Ihr Diebeszug war erfolgreich: Sie nahmen Schmuck und Bargeld mit. Nachdem sie die Wohnung verlassen hatten, begegneten sie im Hausflur einer Zeugin. Die Mädchen flüchteten.

Bochum: Mädchen waren stark geschminkt und trugen enge Kleidung

Die beiden Tatverdächtigen werden als „auffallend hübsch“ beschrieben. Sie sind zwischen 15 und 17 Jahre alt, circa 145 bis 150 cm groß. Ihre langen, schwarzen Haare waren zu einem Zopf zusammengebunden. Sie waren stark geschminkt (Lidstrich und sehr lange Wimpern). Gekleidet waren beide mit einer Jeggings (besonders enge Hose) und bauchfreie Oberteile.

Kannst du der Polizei Hinweise zu den Mädchen geben? Dann melde dich im Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0234-909-8105. Außerhalb der Bürozeiten steht dir auch die Kriminalwache unter der Nummer 0234-909-4441 zur Verfügung. (cf)