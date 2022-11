A448 in Bochum: Horror-Unfall! Auto stürzt von Brücke in die Tiefe – zwei Schwerverletzte

Tragische Szenen auf der A448 in Bochum!

Ein 28-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto, sodass er und seine Beifahrer von einer Brücke auf der A448 in Bochum sechs Meter in die Tiefe stürzten.

A448 in Bochum: Auto stürzt sechs Meter tief

In der Nacht zu Samstag, 19. November, waren ein 28-jähriger Fahrer und seine Begleitungen (26, 25, 23) auf der Autobahn A448 in Fahrtrichtung Essen unterwegs. In Bochum Weitmar verlor der Mann die Kontrolle über das Auto als er nach der Ausfahrt nach links auf die Wasserstraße biegen wollte.

A448 in Bochum: Ein Auto stürzte von einer Brücke in die Tiefe. Foto: Feuerwehr Bochum

Laut der Feuerwehr durchbrach er dabei die Metallumzäunung an der Brücke, sodass das Auto sechs Meter in die Tiefe stürzte, ehe es auf dem Dach zum Liegen kam.

Bei dem Aufprall verletzten sich der Fahrer und ein Insasse schwer. Die anderen Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein Notarzt versorgte alle Beteiligten noch an der Unfallstelle.

A448 in Bochum: Unfallursache bisher unklar

Währenddessen leiteten die Rettungskräfte die Unfallaufnahme ein. Zu diesem Zweck wurde die A448 in Fahrtrichtung Essen und die Wasserstraße mehrere Stunden gesperrt. Noch sei unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte.