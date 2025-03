Dortmund: Übler Unfall! Auto fliegt von Straße – und landet auf dem Dach

Übler Unfall in Dortmund! Am frühen Samstagmorgen (22. März) wurde die Feuerwehr gegen 4.45 Uhr zu einem schweren Unfall gerufen. Vor Ort in der Kaiserstuhlstraße stellten sich den Rettungskräften die Nackenhaare auf.

Ein Auto kam von der Straße ab, flog mehrere Meter tief in eine Böschung eines angrenzenden Waldes! Im Fahrzeug befanden sich noch drei Insassen. Und um sie zu retten, musste zunächst mal das unwegsame Gelände nahe Dortmund überwunden werden.

Dortmund: Auto fliegt von Straße – und landet auf dem Dach

Die Feuerwehrkräfte mussten dafür mehrere Bäume absägen und Pflanzen jäten. Glück im Unglück: Zwei Personen konnten sich noch eigenständig aus dem Unfallwrack retten. Die dritte Person allerdings war im Auto eingeschlossen, brauchte Hilfe.

In Dortmund kam es zu einem üblen Unfall, bei dem ein Auto aufs Dach landete. Foto: News 4 Video-Line TV

Die Einsatzkräfte leiteten eine technische Rettung ein, verschafften sich mit Werkzeugen und Geräten Zugang zum Fahrzeug – bis die eingeschlossene Person befreit und an den Rettungsdienst übergeben wurde.

Alle Beteiligten kamen im Anschluss in Krankenhäuser. Warum es zum Unfall gekommen ist, ermittelt jetzt die Polizei Dortmund.