Vierschanzentournee im Live-Ticker: Windlotterie in Innsbruck! Wird Wellinger das nächste deutsche Opfer des Schicksalsberges?

Das dritte Springen der 72. Vierschanzentournee steht an, für die Skispringer geht’s jetzt in Österreich weiter. Am Dienstag (02. Januar) und Mittwoch (03. Januar) geht es in Innsbruck auf der Bergiselschanze auf Weitenjagd.

Andreas Wellinger reist als Führender der Vierschanzentournee nach Innsbruck. Bislang liefert sich der deutsche Skispringer einen erbitterten Kampf mit Ryoyu Kobayshi (Japan). Aber auch Österreicher Stefan Kraft hat noch Chancen auf den Gesamtsieg.

Vierschanzentournee im Live-Ticker: Das Springen in Innsbruck

Wer gewinnt das dritte Springen der Vierschanzentournee? Kann Andreas Wellinger seine Führung in Innsbruck verteidigen? Und wie schlagen sich die anderen deutschen Skispringer auf der Bergiselschanze?

Alle Informationen rund um das dritte Springen der 72. Vierschanzentournee in Innsbruck bekommst du hier bei uns im Live-Ticker.

Der Stand in der Gesamtwertung nach 2 von 4 Springen

Andreas Wellinger (GER) 600,7 Punkte Ryoyu Kobayashi (JPN) 598,9 Stefan Kraft (AUT) 575,5 Manuel Fettner (AUT) 568,1 Jan Hörl (AUT) 566,5 Anze Lanisek (SLO) 562,5 Markus Lindvik (NOR) 561,6 Michael Hayböck (AUT) 555 Peter Prevc (SLO) 554,6 Pius Paschke (GER) 552,9

Ergebnis der Qualifikation in Innsbruck

Lansiek (SLO) 130.1 Punkte Kraft (AUT) 127,1 Punkte Kobayashi (JPN) 122,2 Punkte Tschofenig (AUT) 119,7 Punkte Hörl (AUT) 117,2 Punkte

15. Wellinger (GER) 107,8 Punkte

20. Raimund (GER) 104,4 Punkte

30. Leyhe (GER) 95,9 Punkte

33. Geiger (GER) 92,8 Punkte

35. Paschke (GER) 92,2 Punkte

Die Duelle der DSV-Adler:

Wellinger (15.) – Campregher (36./ITA)

Raimund (20.) – Frantz (31./USA)

Leyhe (30.) – Zajc (20./SLO)

Geiger (33.) – Kot (18./POL)

Paschke (35.) – Zyla (16./POL)

12.07 Uhr: So langsam steigt die Spannung, in rund anderthalb Stunden geht es los auf der Bergiselschanze. Der große Faktor wird auch heute wieder der Wind sein. Übersteht Wellinger die Windlotterie? Kann er seine Führung im Gesamtklassement verteidigen und in Richtung Tournee-Sieg fliegen?

11.35 Uhr: Bevor wir uns wieder den deutschen Springern widmen, schauen wir einmal kurz nach Österreich. Dort gibt es mit Jonas Schuster einen besonderen Debütanten. Er ist der Sohn vom ehemaligen deutschen Bundestrainer Werner Schuster. Sowohl Papa Werner als auch Opa Willy nahmen bereits an der Vierschanzentournee teil. Sprössling Jonas tritt jetzt in die Fußstapfen.

10.39 Uhr: „Natürlich ist es nicht schön, wenn man jetzt anders platziert ist. Aber so einen Tag wie heute darf man überhaupt nicht überbewerten“, sagte Geiger mit Bezug auf Wellingers Qualifikation. „Es ist unglaublich windig heute gewesen und der Andi hat’s sicherlich auch schlechter heute gehabt. Da muss man wirklich auf dem Boden der Tatsachen bleiben und wirklich versuchen, den Sprung an sich einzuordnen. Ich weiß, er springt sehr gut und darauf kann er aufbauen.“

09.45 Uhr: Ein großer Faktor dürfte heute wieder der Wind sein. Wellinger geht deutlich früher als seine Konkurrenten ins Rennen, die Bedingungen könnten also unterschiedlich sein. „Wer weiß, vielleicht ist das ja eine Chance. Lass es mal vom Wind ein bisschen drehen im Laufe des Wettkampfes. Dann haben es die hinten schwieriger und die in der Mittelphase vielleicht besser“, sagte Teamkollege Geiger.

08.27 Uhr: „Ich bin relativ entspannt“, sagte Wellinger nach der mäßigen Qualifikation in Innsbruck: „Ich bin überzeugt davon, dass ich morgen mehr Glück habe.“

Mittwoch, 03. Januar, 06.35 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Heute steht das dritte Springen der Vierschanzentournee an. Nach der enttäuschenden Quali am gestrigen Tag müssen sich die deutschen Skispringer heute deutlich steigern.

21.02 Uhr: Los geht es morgen wieder um 13.30 Uhr. Der Wetterbericht sagt übrigens einen Temperatursprung bis auf 9 Grad vorher.

18.50 Uhr: Wird den deutschen Hoffnungen schon wieder Innsbruck zum Verhängnis? Einer muss morgen den Fluch brechen und liefern. Sonst wird es schon wieder ein tristes Finale in Bischofshofen.

15.07 Uhr: Es ist wieder einmal die Bergiselschanze in Innsbruck, die den deutschen Skispringern große Probleme bereitet. Die windanfällige Schanze wird nicht ohne Grund der Schicksalsberg genannt. Hier platzten in der jüngeren Vergangenheit schon häufiger die deutschen Tournee-Träume. Im Wettkampf morgen muss sich Wellinger deutlich steigern, ansonsten wird es nichts mit dem Tournee-Sieg.

15.01 Uhr: Kraft macht es deutlich besser, springt 124,5 Meter und reiht sich auf Platz zwei ein. Lanisek gewinnt damit erneut die Qualifikation.

14.55 Uhr: Wellinger macht es etwas besser, hat aber auch Probleme. Nur 119,5 Meter für den Führenden der Gesamtwertung. Das muss morgen besser werden!

14.53 Uhr: Und auch Pius Paschke hat große Probleme, schafft gerade so die Qualifikation mit 112,5 Metern.

14.52 Uhr: Karl Geiger zittert, kann aber das Drama des Vorjahres verhindern. Bei schwierigen Bedingungen schafft er es nur auf 114 Meter.

14.43 Uhr: Der Sieger von Garmisch kommt auch in Innsbruck mächtig ins Fliegen. Mit 134 Metern setzt er sich klar an die Spitze.

14.31 Uhr: Stephan Leyhe macht keinen herausragenden Sprung. Mit 114,5 Metern ist er zwar qualifiziert, reiht sich aber nur auf Rang 21 an. Damit dürfte er einen schwierigeren Gegner bekommen.

14.29 Uhr: 50 von 63 Springern sind jetzt gesprungen. Die Top fünf:

Tschofenig (AUT) 119,7 Punkte Nikaido (JPN) 115,7 Insam (ITA) 112,3 Bresadola (ITA) 112,0 Kos (SLO) 110,7

14.25 Uhr: Der erste deutsche Skispringer ist nun dran. Philipp Raimund landet bei 122,5 Metern und reiht sich auf Rang 11 ein. Damit ist ihm die Quali sicher.

14.01 Uhr: Die ersten 30 Springer sind unten: Es führt Alexander Insam aus Italien vor Stephan Embacher und Pawel Wasek.

13.30 Uhr: Die Qualifikation wird von Jonas Schuster eröffnet. Er ist der Sohn des ehemaligen Bundestrainers Werner Schuster.

13.23 Uhr: Der große Faktor in Innsbruck dürfte wieder einmal der Wind werden. Die Schanze am Bergisel ist extrem windanfällig.

13.01 Uhr: „Der Rückstand ist leider eine Nuance zu groß. Es wäre schön gewesen, vielleicht zehn Punkte mehr zu haben, aber es ist kein Wunschkonzert“, sagte Stefan Kraft vor dem Wettkampf in Innsbruck und weiter: „Die Hoffnung ist auf alle Fälle noch da. Das Glück wird es jetzt auch mal brauchen, das ist ganz klar. In der Heimat gehts vielleicht noch besser.“

11.51 Uhr: Los geht’s heute um 13.30 Uhr mit der Qualifikation. Die Startnummern der deutschen Springer: Raimund (47), Leyhe (52), Geiger (60), Paschke (61) und Wellinger (62).

11.07 Uhr: Wellinger selbst lässt sich davon aber nicht beeindrucken. „Damit kann ich relativ wenig anfangen. Ich freue mich. Ich mache mir nicht mehr Sorgen als sonst“, sagt der Führende der Gesamtwertung.

10.49 Uhr: An die Bergiselschanze in Innsbruck haben die deutschen Skispringer keine allzu guten Erinnerungen. Richard Freitag, Markus Eisenbichler und Karl Geiger verspielten hier in den vergangenen Jahren schon ihre Siegchancen. Hier mehr dazu!

10.01 Uhr: Anders als in Garmisch-Partenkirchen wird es dieses Mal keine nationale Gruppe geben. Das bedeutet: Luca Roth, Felix Hoffmann, Martin Hamann und Constantin Schmid sind nicht dabei. Nur Wellinger, Paschke, Raimund, Geiger und Leyhe sind am Start.

09.33 Uhr: Der Stand in der Gesamtwertung nach 2 von 4 Springen:

Andreas Wellinger (GER) 600,7 Punkte Ryoyu Kobayashi (JPN) 598,9 Stefan Kraft (AUT) 575,5 Manuel Fettner (AUT) 568,1 Jan Hörl (AUT) 566,5 Anze Lanisek (SLO) 562,5 Markus Lindvik (NOR) 561,6 Michael Hayböck (AUT) 555 Peter Prevc (SLO) 554,6 Pius Paschke (GER) 552,9

12. Philipp Raimund (GER) 549,8

14. Karl Geiger (GER) 546,1

17. Stephan Leyhe (GER) 526,3

09.24 Uhr: Werfen wir vorher noch einen Blick auf das gestrige Springen. Der Slowene Anze Lanisek setzte sich nach seinem Sieg in der Quali auch im Wettkampf gegen die Konkurrenz durch. Zweiter wurde Ryoyu Kobayashi vor Andreas Wellinger. Stefan Kraft landete auf Rang sechs. Das gesamte Ergebnis kannst du hier noch einmal nachlesen >>>

Dienstag, 02. Januar, 08.51 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Schon am Tag nach dem Neujahrsspringen geht es in Innsbruck weiter. Heute steht die Qualifikation für den morgigen Wettkampf auf der Bergiselschanze an.