FC Schalke 04 – FC Aarau im Live-Ticker: Schock bei Testspiel – S04-Fans in Sorge

Der Ball rollt wieder! Nach dem Trainingsauftakt am 2. Januar steigt bei Königsblau am Montag (6. Januar) auch das erste Testspiel. Die erste Partie der Winter-Vorbereitung lautet FC Schalke 04 – FC Aarau.

Enorm motiviert von der Serie zum Hinrunden-Abschluss will der FC Schalke 04 gegen FC Aarau ganz schnell seine Form wiederfinden, um den Lauf mit in die zweite Saisonhälfte zu nehmen. Gelingt das?

FC Schalke 04 – FC Aarau im Live-Ticker: Hier alle Infos

Wir begleiten für dich das Testspiel FC Schalke 04 – FC Aarau im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Tor, keine Chance und keine bemerkenswerte Info. Viel Spaß.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

FC Schalke 04 – FC Aarau 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 Antwi-Adjei (30.), 1:1 Toure (52.), 2:1 Lasme (67./FE), 3:1 Lasme (79.)

Schalke:

1. HZ:Hoffmann – Bulut, Kaminski, Schallenberg, Murkin – Grüger, Seguin – Aydin, Karaman, Antwi-Adjei – Sylla

2.HZ: Langer, Amoussou-Tchibara, Bayindir, Donkor, Gantenbein, Hamache, Højlund, Kalas, Lasme, Sanchez, Wasinski

Aarau: Hübel – Kessler, Hasani, Müller, Dickenmann – Jakob, Essiam – Odutayo, Fazliu, Gjorgjev – Eyamba

Schluss in Belek! Schalke gewinnt das Testspiel gegen Aarau verdient mit 3:1. Besonders Bryan Lasme zeigt dabei in seinen 45 Minuten einen starken Auftritt. Insgesamt aber ein gutes Spiel des S04, bei dem allerdings auch einige wenige Schnitzer dabei waren, die zu Gefahr und einem Gegentor führten.

79.: TOOOR für Schalke!

Was geht denn mit Bryan Lasme? Der vielgescholtene Stürmer wird von Höjlund in Szene gesetzt, spielt seine Geschwindigkeit voll aus und netzt von halbrechts ein. Doppelpack, zuvor noch eine gute Chance aus spitzem Winkel. Wenn er so weiterspielt, ist er ganz schnell von der Liste der Abgangs-Kandidaten wieder runter.

67. TOOOR für Schalke!

Hamache dringt von links in den Strafraum ein, wird dabei von Henri Koide gehalten. Obwohl der Aarauer am Ende klar den Ball spielt, gibt es einen schmeichelhaften Elfmeter für den FC Schalke 04, den Bryan Lasme verwandelt.

65.: Amoussou-Tchibara mit einer genialen Bewegung, die ihm im Strafraum freie Schussbahn beschert. Doch der Youngster will als Vorbereiter glänzen, sein Pass auf Hamache ist zu kurzn und wird abgefangen.

57.: Und fast das 2:1 für die Schweizer. Gebreyesus wird nach einem Fehlpass von Bayindir steilgeschickt, setzt sich gegen Kalas durch und spitzelt die Kugel an Keeper Michael Langer vorbei – aber auch Zentimeter am Tor.

52.: TOOOR für Aarau!

Kalas mit einem kapitsalen Bock. Per Einwurf angespielt und direkt unter Druck gesetzt, verliert er die Kugel im Strafraum an Gebreyesus. Der legt quer zu Toure, der nur noch einschieben braucht. Bitter nach einem bislang starken S04-Auftritt.

46.: Weiter gehts mit dem zweiten Durchgang. Kees van Wonderen hat auf allen elf Positionen gewechselt. So geht Schalke in die zweite Halbzeit: Langer, Amoussou-Tchibara, Bayindir, Donkor, Gantenbein, Hamache, Højlund, Kalas, Lasme, Sanchez, Wasinski.

Pause in Belek! Schalke geht mit einer Führung in die Kabine.

45.: Schockmoment für alle Schalker. Bei einer Kopfball-Abwehr kracht Kapitän Karaman mit der Nase auf den Kopf seines Gegenspielers, bleibt schmerzverzerrt liegen und geht nach einer Behandlung auf dem Rasen raus. Kommt er im zweiten Durchgang zurück?

39.: Show-Einlage von Moussa Sylla. Der Franzose nimmt eine Aydin-Flanke per Fallrückzieher, verfehlt das Tor aber um einen Meter. Applaus gibt es trotzdem.

30.: TOOOOR für Schalke!

Die Führung für Königsblau! Grüger köpft eine Ecke von Seguin aufs Tor, ein Aarauer blockt die Kugel auf der Linie, doch Christopher Antwi-Adjei staubt ab.

29.: Schalke bleibt aktiv, der Druck wird aber geringer. Jetzt fast ein folgenschwerer Patzer. Seguin verliert kurz vor dem Strafraum den Ball, Fazliu dringt ein, wird aber mit einer starken Grätsche von Schallenberg gestoppt.

20.: Latte! Antwi-Adjei erobert im Strafraum einen fasst schon verloreren Ball, flankt in die Mitte, wo Sylla die Kugel aus der Luft an die Querstange hämmert. Die beste Chance der Partie.

10.: Königsblau hat das Kommando, spielt munter nach vorne. Doch fast rächt sich das. Nach einem schnellen Konter läuft Kaminski alleine gegen zwei Aarauer. Eyamba ist dann frei durch, legt sich die Kugel aber zu weit vor. RTH ist aufmerksam und hat sie.

5.: Schalke spielt schnell, Seguin spielt auf Karaman, der die Schnittstelle auf Antwi-Adjei findet. Der Angreifer ist frei durch, doch die Fahne geht hoch. Das war zumindest mal knapp.

1. Minute: Los gehts! Die Partie läuft.

12.40 Uhr: So läuft Schalke auf: Hoffmann – Bulut, Kaminski, Schallenberg, Murkin – Grüger, Seguin – Aydin, Karaman, Antwi-Adjei – Sylla

12.31 Uhr: Kees van Wonderen lässt aufhorchen. In der Startelf findet man den Namen Thorben Hoffmann. Der Keeper hatte im Sommer den Zweikampf gegen Justin Heekeren verloren und steht seither hintenan. Sogart ein Wechsel scheint möglich. Nun darf er sich beweisen.

11.30 Uhr: Kurz vor dem Anpfiff der Partie vermeldet Schalke den ersten Transfer des Jahres. Lino Tempelmann verlässt die Knappen für die Rückrunde und schließt sich einem Liga-Konkurrenten an. Hier alle Details.

10.19 Uhr: Schon im Herbst kreuzten die beiden Klubs die Schwerter. Damals gab es ein Unentschieden. Alle Highlights der Partie gibt es hier.

9.10 Uhr: Der FC Aarau ist für Schalke kein x-beiebiger Gegner. Seit Sommer pflegen die beiden Klubs eine Partnerschaft. „Ziel ist es unter anderem, jungen Potenzialspielern Spielpraxis auf einem passenden Niveau anzubieten und so die individuelle Entwicklung dieser Talente vorantreiben zu können“, erklärt S04 dazu. Hier mehr dazu.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Montag, 6. Januar, 8.14 Uhr: Guten Morgen und ein frohes neues Jahr. Heute steigt mit dem Test gegen Aarau der Auftakt in das Schalke-Jahr 2025. Wir begleiten das Spiel für dich.