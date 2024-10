FC Aarau – FC Schalke 04 im Live-Ticker: Nach doppeltem Rückstand – S04 hat das letzte Wort!

Auch in der Länderspielpause rollt der Ball beim FC Schalke 04. Die Partie gegen den FC Aarau ist jedoch nicht nur das erste Match gegen den neuen Partnerverein des S04 – es ist auch der erste Auftritt für den neuen Schalker Coach Kees van Wonderen.

Nach der Entlassung von Karel Geraerts steht mit dem 54-jährigen Niederländer erneut ein hierzulande eher unbekannter Trainer an der Seitenlinie. Kann van Wonderen den FC Schalke 04 wieder in ruhigeres Gewässer führen? Das Spiel in Aarau könnte dafür den Grundstein legen.

FC Aarau – FC Schalke 04 im Live-Ticker

Gegen den Schweizer Zweitligisten dürften viele Schalker Fans einen ganz genauen Blick auf ihre Mannschaft werfen. Schmeißt der neue Coach Kees van Wonderen direkt die Rotationsmaschine an? Wer kann sich nun in den Vordergrund spielen? All das und noch viel mehr erfährst Du hier im Live-Ticker.

FC Aarau – FC Schalke 04 2:2 (2:1)

Tore: 1:0 Fofana (10.), 1:1 Hojlund (37.), 2:1 Odutayo (42.), 2:2 Schallenberg (74.)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

19:01 Uhr: Das war es auch schon mit unserem Live-Ticker zur Begegnung FC Aarau – FC Schalke 04. Ein schönes Wochenende und bis dahin!

18:59 Uhr: Das Pflichtspieldebüt für Kees van Wonderen findet derweil am kommenden Samstag (19. Oktober) statt. Gegner dort? Hannover 96. Der neue Schalker Übungsleiter bekommt es zu Beginn also mit einem echten Schwergewicht der zweiten Bundesliga zu tun.

18:53 Uhr: In einem insgesamt weitestgehend unspektakulären Spiel gibt es am Ende keinen Sieger. Positiv aus Schalker Sicht: Die Defensive konnte sich nach einer schwachen ersten Halbzeit etwas stabilisieren und in der zweiten Hälfte nur noch wenig zulassen. Auf der anderen Seite steht aber auch eine oft ideenlose Offensive des S04, die häufig nur nach Standards gefährlich wurde.

ENDE: Abpfiff im Stadion Brügglifeld! Der FC Aarau und der FC Schalke 04 trennen sich 2:2-Unentschieden.

86.Minute: Da durften alle Schalker kurz jubeln. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld köpft Martin Wasinski den Ball ins Tor der Gastgeber, doch der Linienrichter ist sich sicher: Abseits.

85.Minute: Fünf Minuten sind in Aarau noch zu spielen. Kann hier eine Mannschaft noch den Lucky Punch landen?

76.Minute: Fast der Doppelschlag! Derry John Murkin kommt am Strafraumrand zum Abschluss und setzt die Kugel knapp am Tor vorbei.

74.Minute: TOOOOR für Schalke! Das ist der Ausgleich. Nach einer Ecke von der rechten Seite steigt Ron Schallenberg am Höchsten und knickt am ersten Pfosten stehend ein. 2:2!

68.Minute: Chance für die Gastgeber! Im S04-Strafraum will Raul Bobadilla, ehemaliger Stürmer von Borussia Mönchengladbach, Torwart Hoffmann frech überlupfen. Der ist bereits so gut wie geschlagen, doch Martin Wasinski eilt zur Hilfe und kann in letzter Sekunde klären.

61.Minute: Die nächsten Wechsel bei Königsblau. Für Sanchez, Donkor, Bachmann und Hojlund kommen Kaminski, Noode, Zalazar und Murkin in die Partie.

54.Minute: Der zweite Durchgang beginnt bislang eher gemächlich. Nach Chancen sucht man auf beiden Seiten noch vergeblich, sowohl Schalke als auch der FC Aarau suchen noch nach Lücken in der generischen Defensive.

46.Minute: Weiter gehts! Kees van Wonderen wechselt gleich vier mal: Gantenbein, Schallenberg, Wasinski und Grüger kommen für Bulut, Kalas, Seguin und Tempelmann ins Spiel.

45.Minute: Halbzeit in Aarau – und Schalke liegt mit 1:2 zurück. Verantwortlich dafür ist vor allem eine erneut anfällige Defensive des S04, die bei beiden Gegentoren schlecht aussah. Auch Kapitän Hoffmann hatte beim ersten 1:0 für Aarau durchaus seine Aktien. Da muss in Durchgang zwei mehr kommen.

42.Minute: Die Gastgeber schlagen zurück. Nach einer Flanke von der linken Seite hat Odutayo im Strafraum viel zu viel Platz und kann locker einschieben. Hoffmann ist ohne Chance. Da sah die Defensive des S04 nicht gut aus.

37.Minute: TOOOOR für Schalke! Lino Tempelmann kommt nach einem tollen Solo an der Strafraumkante zum Abschluss und setzt den Ball an die Latte. Emil Hojlund steht goldrichtig und kann den Abstauber verwerten. Ausgleich!

29. Minute: Bryan Lasme liegt am Boden und muss behandelt werden. Das sieht nach einer muskulären Geschichte aus. Der Daumen der medizinischen Abteilung geht allerdings schnell nach oben.

26.Minute: Wirklich zwingend wird Königsblau im regnerischen Aarau noch nicht. Zwar kann sich der S04 immer mal wieder ins letzte Drittel spielen, allerdings ist der letzte Pass dann häufig zu ungenau.

20.Minute: Auffällig in der Anfangsphase: Tempelmann agiert zusammen mit Emil Hojlund im Sturm. Bryan Lasme dagegen kommt von der linken Seite. Insgesamt agiert der S04 im 4-4-2-System.

10.Minute: Tor für die Gastgeber! Aarau-Stürmer Fofana kommt im Schalker Strafraum an den Ball und schließt direkt ab. Den Schuss aus gut 10 Metern kann Hoffmann zunächst parieren, beim Nachschuss ist er dann chancenlos.

1.Minute: Die Partie läuft und startet direkt mit einer dicken Überraschung! Ron-Thorben Hoffmann ist Schalker Kapitän, obwohl mit Tomas Kalas und Paul Seguin zwei Vize-Kapitäne auf dem Platz stehen.

16:32 Uhr: Kenan Karaman, Moussa Sylla, Tobias Mohr und Amin Younes sind im Übrigen in Gelsenkirchen geblieben. Sie alle bekommen eine Pause.

16:25 Uhr: Van Wonderen setzt bei seinem Debüt also auf einige Stammkräfte. Auch Lino Tempelmann, den der S04 im Sommer noch loswerden wollte, spielt von Beginn an. Mauro Zalazar Martinez, der gestern noch für die U23 spielte, steht ebenfalls im Kader.

16:20 Uhr: Für diese Startelf hat sich Kees van Wonderen in seinem ersten Spiel als S04-Trainer entschieden: Hoffmann – Donkor, Sanchez, Kalas, Bulut – Seguin, Bachmann, Aydin, Tempelmann – Lasme, Hojlund.

Auf der Bank nehmen Platz: Langer, Gantenbein, Kaminski, Murkin, Noode, Wasinski, Schallenberg, Zalazar.

15:25 Uhr: Noch gut eineinhalb Stunden bis zum Anpfiff. Mit Spannung wird heute die Startelf des FC Schalke 04 erwartet. Wem schenkt Kees van Wonderen in seinem ersten Spiel für den S04 sein Vertrauen?

15:08 Uhr: Hier erfährst Du, wo du das Schalker Testspiel in Aarau live verfolgen kannst >>>.

14:55 Uhr: Trotz des weiten Weges haben auch dieses Mal viele Fans keine Kosten und Mühen gescheut, um ihr Team zu unterstützen. Nach Vereinsangaben werden rund 800 Schalker Anhänger in Aarau erwartet.

14:29 Uhr: Das Testspiel im Norden der Schweiz ist ein ganz Besonderes: Noch nie zuvor standen sich die beiden Vereine in ihrer Geschichte gegenüber. Die Ansetzung nun ist vor allem an die im Sommer vereinbarte Partnerschaft zwischen den Klubs geknüpft.

Samstag, 12. Oktober, 14:00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Testspiel FC Aarau – FC Schalke 04. Anstoß der Partie ist um 17 Uhr, gespielt wird im Stadion Brügglifeld des FC Aarau.