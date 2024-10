FC Aarau – FC Schalke 04 im Live-Ticker: Sorgt van Wonderen für Überraschungen?

Auch in der Länderspielpause rollt der Ball beim FC Schalke 04. Die Partie gegen den FC Aarau ist jedoch nicht nur das erste Match gegen den neuen Partnerverein des S04 – es ist auch der erste Auftritt für den neuen Schalker Coach Kees van Wonderen.

Nach der Entlassung von Karel Geraerts steht mit dem 54-jährigen Niederländer erneut ein hierzulande eher unbekannter Trainer an der Seitenlinie. Kann van Wonderen den FC Schalke 04 wieder in ruhigeres Gewässer führen? Das Spiel in Aarau könnte dafür den Grundstein legen.

FC Aarau – FC Schalke 04 im Live-Ticker

Gegen den Schweizer Zweitligisten dürften viele Schalker Fans einen ganz genauen Blick auf ihre Mannschaft werfen. Schmeißt der neue Coach Kees van Wonderen direkt die Rotationsmaschine an? Wer kann sich nun in den Vordergrund spielen? All das und noch viel mehr erfährst Du hier im Live-Ticker.

FC Aarau – FC Schalke 04 -:- (-:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

15:25 Uhr: Noch gut eineinhalb Stunden bis zum Anpfiff. Mit Spannung wird heute die Startelf des FC Schalke 04 erwartet. Wem schenkt Kees van Wonderen in seinem ersten Spiel für den S04 sein Vertrauen?

15:08 Uhr: Hier erfährst Du, wo du das Schalker Testspiel in Aarau live verfolgen kannst >>>.

14:55 Uhr: Trotz des weiten Weges haben auch dieses Mal viele Fans keine Kosten und Mühen gescheut, um ihr Team zu unterstützen. Nach Vereinsangaben werden rund 800 Schalker Anhänger in Aarau erwartet.

14:41 Uhr: Nicht im Schalker Kader stehen wird Mauro Zalazar Martinez. Der 19-Jährige kam am Freitag (11. Oktober) bei der U23 des S04 gegen Gütersloh (Endstand 1:1) zum Einsatz und wird somit nicht im Aufgebot der Profis stehen.

14:29 Uhr: Das Testspiel im Norden der Schweiz ist ein ganz Besonderes: Noch nie zuvor standen sich die beiden Vereine in ihrer Geschichte gegenüber. Die Ansetzung nun ist vor allem an die im Sommer vereinbarte Partnerschaft zwischen den Klubs geknüpft.

Samstag, 12. Oktober, 14:00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Testspiel FC Aarau – FC Schalke 04. Anstoß der Partie ist um 17 Uhr, gespielt wird im Stadion Brügglifeld des FC Aarau.