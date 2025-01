Vierschanzentournee im Live-Ticker: Titel-Drama um Kraft! Tschofenig triumphiert

Die Vierschanzentournee biegt auf die Zielgerade ein! Am Montagnachmittag entscheidet das Springen in Bischofshofen darüber, wer in diesem Jahr den goldenen Adler in die Luft strecken darf. Klar ist schon jetzt: Die deutschen Springer sehen wieder nur von der Seitenlinie zu.

Die Vierschanzentournee ist in diesem Jahr fest in österreichischer Hand. Die deutschen Nachbarn dominieren die Springer bisher nach Belieben – und machen den Gesamtsieg unter sich aus. Stefan Kraft, Jan Hörl oder Daniel Tschofenig – wer gewinnt?

Vierschanzentournee im Live-Ticker: Wer holt den Sieg?

Oder gibt es doch noch eine ganz große Überraschung? Gregor Deschwanden aus der Schweiz lauert noch im Schatten – hat aber nur Außenseiterchancen. Mit unserem Live-Ticker bist du dabei, wenn die endgültige Entscheidung fällt.

Vierschanzentournee Gesamtwertung:

Daniel Tschofenig, 1194,4 Punkte Jan Hörl, 1193,0 Punkte Stefan Kraft, 1190,3 Punkte

Bischofshofen Tagesergebnis

Daniel Tschofenig, 308,6 Punkte Jan Hörl, 306,5 Punkte Stefan Kraft, 303,2 Punkte

18.41 Uhr: DANIEL TSCHOFENIG IST DER SIEGER! Stefan Kraft setzt die Situation sichtbar zu, er kriegt seinen Sprung einfach nicht durch. Er fällt in der Gesamtwertung auf Platz 3 zurück. Und Kraft ist richtig angefressen. Tschofenig kriegt nur eine kurze Umarmung seines Konkurrenten. Was für ein irres Finish.

18.39 Uhr: Kraft kann einem Leid tun. Er muss warten und warten. Auch der Vorspringer darf nicht runter. Es dauert also noch.

18.34 Uhr: Stefan Kraft beschließt die Vierschanzentournee 2024/2025. Der Wind hat nochmal gedreht. Kraft muss warten und zittert vermutlich genauso wie Daniel Tschofenig unten in der Box des Führenden. Meine Güte ist das spannend.

18.31 Uhr: Jetzt Jan Hörl – eine Tourneehoffnung wird in wenigen Momenten platzen. Hörl oder Tschofenig, wer darf noch hoffen? Hörl verpatzt seine Landung, das ist bitter. Die Weite ist mit 143 Metern trotzdem extrem weit. Die Gesamtpunktzahl blinkt auf und Hörl fällt hinter Tschofenig zurück – in beiden Wertungen.

18.27 Uhr: Daniel Tschofenig sitzt auf dem Balken – und schafft es auf 140,5 Meter! Das Stadion quittiert das mit einem ohrenbetäubenden Applaus. Damit übernimmt er vorerst die Führung.

18.18 Uhr: Jetzt warten nur noch zehn Athleten. Und alles wartet auf das epische Finale zwischen den drei Österreichern.

18.13 Uhr: Direkt danach folgt Andreas Wellinger, der es auf 135 Meter bringt, für heute ist er der beste Deutsche.

18.12 Uhr: Nein, die Tournee war es letztlich einfach nicht für Pius Paschke. Er verteidigt zwar den Titel als bester Deutscher in der Gesamtwertung. Mit seinen 133,5 Metern ist er aber nicht glücklich.

18.07 Uhr: Philipp Raimund wirkt nicht glücklich im Ziel. Schwierige Bedingungen für den DSV-Adler. Es reicht für 131 Meter, aber für kein Top-Ergebnis.

17.59 Uhr: Versöhnlicher Abschluss für Karl Geiger. 134,5 Meter schafft er. Vielleicht kann er den ein oder anderen Platz noch gut machen.

Vierschanzentournee: Enge Kiste nach Durchgang 1

17.52 Uhr: Ein kurzer Blick auf die Gesamtwertung: Kraft hat 2,7 Punkte Vorsprung auf Hörl und 6,5 Punkte auf Tschofenig. Gewonnen ist hier also noch lange nichts.

17.34 Uhr: Stefan Kraft, zehn Jahre nach seinem Triumph bei der Vierschanzentournee, muss auf seine beiden Teamkollegen antworten und vor allem in der Nähe von Hörl landen. Der Sprung ist etwas kürzer, aber es gibt deutlich mehr Windpunkte für Kraft. Alle warten gespannt, welche Gesamtpunktzahl aufblinkt. Es sind 154,8 Punkte und damit führt Kraft! 2,1 Punkte liegt er hier vor Hörl. Damit zeigt er uns heute den allerletzten Sprung des Wettbewerbs.

17.27 Uhr: Daniel Tschofenig sieht im Auslauf nicht glücklich aus. 136 Meter sind ein gutes Stück kürzer als Hörl, bekommt aber mehr Windpunkte. Was sagen die Gesamtpunkte? 149,6 Punkte für Tschofenig, der damit knappe drei Punkte auf Hörl verliert.

17.20 Uhr: Was macht der erste der drei Titelkandidaten? Für Jan Hörl geht es hier natürlich nicht um das Duell. Es geht um die Gesamtwertung. Und 140,5 Meter sind eine Ansage vom Lokalmatadoren. Hörl übernimmt damit vorerst die Führung. Wie antworten Tschofenig und Stefan Kraft?

17.19 Uhr: Adrian Tittel darf als letzter Deutscher von der Schanze gehen. Für den DSV-Youngster ist es der letzte Auftritt bei der Vierschanzentournee. Benjamin Ostevold aus Norwegen schlägt ihn locker.

17.14 Uhr: Andreas Wellinger setzt sich sicher gegen Roman Koudelka durch. 133 Meter bringen den Einzug in den zweiten Durchgang.

17.10 Uhr: Mittlerweile offiziell: Felix Hoffmann ist raus. Pius Paschke dürfte es als einer der besten Verlierer jedoch schaffen. Jetzt wird es langsam ernst. Wir haben noch zwei Duelle mit deutschen Springern und natürlich die drei Titelanwärter.

Paschke verliert sein Duell

17.03 Uhr: Es hört gar nicht mehr auf mit den Duellen mit deutscher Beteiligung. Granerud gegen Paschke heißt es in diesem Fall. Und Granerud (134,5 Meter) haut die deutsche Tourneehoffnung (133 Meter) raus! Aber Paschke darf bei den Lucky Losern noch hoffen – hier ist er aktuell Erster.

17.01 Uhr: Hoffmann legt gegen den Norweger Johann Andre Forfang vor – ist in diesem Duell der Außenseiter. 127,5 Metern bei etwas besseren Bedingungen als seine deutschen Teamkollegen – für was ist das gut? Für nicht so viel! Denn Forfang, immerhin Fünfter der Gesamtwertung, haut mit 139,5 Metern einen echten Knaller raus. Der Norweger übernimmt damit vorerst die Führung.

16.58 Uhr: Und es geht Schlag auf Schlag jetzt mit deutscher Beteiligung. Philipp Raimund tritt gegen Naoki Nakamura an. Der Japaner bekommt es mit starkem Rückenwind zu tun und schafft es trotzdem auf 126 Metern. Auch bei Raimund bläst es von hinten. Sein Sprung ist für 128 Metern gut. Auch für ihn reicht es für den zweiten Durchgang. Schafft das jetzt auch Felix Hoffmann?

16.54 Uhr: Jetzt ist es so weit. Mit Karl Geiger geht der erste Deutsche in Spur. Er bestreitet sein Duell gegen den Japaner Sakutaro Kobayashi. Der zweitbeste DSV-Adler berührt nach 126 Metern den Schnee. Sein Rivale hatte nach einem wackeligen Sprung bei 124 Metern zur Landung angesetzt. Das reicht bei +17,7 Windpunkten locker für Geiger.

16.30 Uhr: Und damit geht es los mit dem Duell zwischen Timi Zajc und Markus Müller. Das erste Duell mit deutscher Beteiligung lässt noch etwas auf sich warten.

15.59 Uhr: Die Wettervorhersage für heute? Trockene 6 Grad Celsius. Aber der Wind kann natürlich minütlich aufdrehen…

15.11 Uhr: Los geht es hier in weniger als anderthalb Stunden um 16.30 Uhr.

13.07 Uhr: Oder gibt es vielleicht doch noch die Überraschung? Gregor Deschwanden lauert als Vierter hinter dem Ösi-Trio. Damit er allerdings der erste Tourneesieger aus der Schweiz wird, muss schon einiges passieren.

11.55 Uhr: Deutschlands bester Mann, Pius Paschke, steht in der Gesamtwertung auf Platz sechs. Nachdem er als Führender des Weltcups in den Wettbewerb gestartet war, hatte er sich sicherlich mehr ausgemalt.

10.42 Uhr: Auch wenn die deutschen Adler mal wieder nicht in Siegesnähe sind, geht alles Skisprung-Fans angesichts der Spannung das Herz auf. Das österreichische Spitzentrio liegt innerhalb von knapp zwei Punkten. Bis zum letzten Sprung geht es heute um alles.

Montag, 6. Januar, 10.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Finale der diesjährigen Vierschanzentournee! In Bischofshofen fällt traditionell die Entscheidung und in diesem Jahr ist es besonders spannend.