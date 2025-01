Vierschanzentournee im Live-Ticker: Mal wieder ohne Deutsche! Titelentscheidung in Bischofshofen

Die Vierschanzentournee biegt auf die Zielgerade ein! Am Montagnachmittag entscheidet das Springen in Bischofshofen darüber, wer in diesem Jahr den goldenen Adler in die Luft strecken darf. Klar ist schon jetzt: Die deutschen Springer sehen wieder nur von der Seitenlinie zu.

Die Vierschanzentournee ist in diesem Jahr fest in österreichischer Hand. Die deutschen Nachbarn dominieren die Springer bisher nach Belieben – und machen den Gesamtsieg unter sich aus. Stefan Kraft, Jan Hörl oder Daniel Tschofenig – wer gewinnt?

Vierschanzentournee im Live-Ticker: Wer holt den Sieg?

Oder gibt es doch noch eine ganz große Überraschung? Gregor Deschwanden aus der Schweiz lauert noch im Schatten – hat aber nur Außenseiterchancen. Mit unserem Live-Ticker bist du dabei, wenn die endgültige Entscheidung fällt.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Vierschanzentournee Gesamtwertung:

Stefan Kraft, 887,1 Punkte Jan Hörl, 886,5 Punkte Daniel Tschofenig, 885,8 Punkte

…

6. Pius Paschke, 848 Punkte

Deutsche Duell in Bischofshofen:

Karl Geiger gegen Sakutaro Kobayashi (JPN)

Philipp Raimund gegen Naoki Nakamura (JPN)

Felix Hoffmann gegen Johann Andre Forfang (NOR)

Pius Paschke gegen Halvor Egner Granerud (NOR)

Andreas Wellinger gegen Roman Koudelka (CZE)

Adrian Tittel gegen Benjamin Ostevold (NOR)

15.11 Uhr: Los geht es hier in weniger als anderthalb Stunden um 16.30 Uhr.

13.07 Uhr: Oder gibt es vielleicht doch noch die Überraschung? Gregor Deschwanden lauert als Vierter hinter dem Ösi-Trio. Damit er allerdings der erste Tourneesieger aus der Schweiz wird, muss schon einiges passieren.

11.55 Uhr: Deutschlands bester Mann, Pius Paschke, steht in der Gesamtwertung auf Platz sechs. Nachdem er als Führender des Weltcups in den Wettbewerb gestartet war, hatte er sich sicherlich mehr ausgemalt.

Noch mehr von uns liest du hier:

10.42 Uhr: Auch wenn die deutschen Adler mal wieder nicht in Siegesnähe sind, geht alles Skisprung-Fans angesichts der Spannung das Herz auf. Das österreichische Spitzentrio liegt innerhalb von knapp zwei Punkten. Bis zum letzten Sprung geht es heute um alles.

Montag, 6. Januar, 10.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Finale der diesjährigen Vierschanzentournee! In Bischofshofen fällt traditionell die Entscheidung und in diesem Jahr ist es besonders spannend.