Vierschanzentournee im Live-Ticker: Deutsches Desaster in Innsbruck! Dreikampf spitzt sich zu

Die Hälfte der Vierschanzentournee ist absolviert, jetzt geht es nach Österreich. Und dort geht es um alles. Die Springen in Innsbruck und Bischofshofen entscheiden darüber, welcher Springer sich den goldenen Adler 2025 unter den Nagel reißen darf.

Ging Pius Paschke mit dem gelben Trikot in den Wettbewerb, schlugen die Österreicher postwendend zurück und dominieren seither die 73. Ausgabe der Vierschanzentournee. Und ausgerechnet jetzt wartet am Bergisel der Mythos „Schicksalsberg“ auf die deutschen Springer.

Vierschanzentournee: Geht die Ösi-Dominanz weiter?

Kann Pius Paschke den Rückstand auf das österreichische Trio um Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft verkürzen oder ziehen die Dominatoren davon? Mit unserem Live-Ticker zur Vierschanzentournee bleibst du immer auf dem Laufenden!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Vierschanzentournee Gesamtwertung nach 3 von 4 Springen:

Kraft 887,1 Punkte Hörl 886,5 Punkte Tschofening 885,8 Punkte

Ergebnis in Innsbruck

Kraft 273,3 Punkte Hörl 271,9 Punkte Tschofening 263,3 Punkte Deschwanden 254,4 Punkte

8. Paschke 250,3

13. Wellinger 241,1

15. Raimund 239,3

15.34 Uhr: Damit übernimmt Kraft vor dem abschließenden Springen in Bischofshofen die Führung in der Vierschanzentournee. Hörl und Tschofenig liegen nur ganz knapp dahinter. Das verspricht ein furioses Finale.

15.32 Uhr: Hörl springt auch 132 Meter, bekommt aber schlechtere Haltungsnoten. Am Ende reicht’s nur zu Platz zwei. Stefan Kraft gewinnt das Springen in Innsbruck-Igls.

15.30 Uhr: Stefan Kraft haut einen raus und springt 132,5 Meter. Damit holt er in der Tournee-Wertung auf jeden Fall einige Punkte auf.

15.28 Uhr: Jetzt geht’s um den Tagessieg und die Gesamtwertung. Tschofenig legt mit 127,5 Metern vor.

15.22 Uhr: Nur 123,5 Meter für Paschke. Damit bleibt er hinter den Erwartungen unter hinter dem Schweizer Gregor Deschwanden zurück.

15.11 Uhr: Wellinger landet bei 124,5 Meter. Damit schiebt er sich knapp vor Raimund.

14.59 Uhr: Der zweite Sprung von Raimund ist viel besser, springt 128,5 Meter. Er setzt sich erst einmal an die Spitze.

14.50 Uhr: Der 2. Durchgang hat begonnen. Roman Kouldeka eröffnet mit 124,5 Metern.

14.34 Uhr: Für die DSV-Springer war es bislang ein enttäuschender Wettkampf. Nur drei von sechs Springern haben den Sprung in den 2. Durchgang geschafft. Paschke ist auf Platz sieben immerhin noch einigermaßen in Schlagdistanz.

14.31 Uhr: Jan Hörl setzt noch einmal einen drauf. Mit 134 Metern liegt er nach dem 1. Durchgang ganz vorne.

14.26 Uhr: Die Österreicher zeigen wieder einmal ihre Dominanz. Kraft und Tschofenig setzen sich an die Spitze!

14.16 Uhr: Raimund kann seine starken Leistungen aus der Quali und dem Probedurchgang nicht bestätigen. Er steht nur auf Platz 16, qualifiziert sich aber für den 2. Durchgang.

14.13 Uhr: Paschke macht einen ordentlichen Sprung. Er landet bei 128,5 Metern, gewinnt sein Duell und liegt erst einmal auf Platz drei. Die Besten kommen aber noch.

13.50 Uhr: Der erste Hoffnungsschimmer! Wellinger springt 127 Meter und steht vorerst auf Rang vier. Er ist qualifiziert für den 2. Durchgang.

13.46 Uhr: Und auch Karl Geiger verliert nach einem Wackler bei der Landung sein Duell gegen Kevin Bickner. Er muss auf die Lucky Loser hoffen.

13.43 Uhr: Felix Hoffmann enttäuscht. Er verliert sein Duell und hat auch keine Chancen über die Lucky Loser es zu schaffen. Adrian Tittel verliert ebenfalls und ist auch raus. Kein guter Start.

13.31 Uhr: Kobayashi gewinnt das erste Duell und zieht in den 2. Durchgang ein.

13.27 Uhr: In wenigen Augenblicken geht’s hier los mit dem Duell zwischen Granerud und Sakutaro Kobayashi.

12.24 Uhr: Das sind die Duelle der Top drei:

Jan Hoerl (1./AUT) – Lovro Kos (50./SLO)

Stefan Kraft (4./AUT) – Ilya Mizernykh (47./KAS)

Daniel Tschofenig (5./AUT) – Ziga Jelar (46./SLO)

11.34 Uhr: Im DSV-Team gab es vor der Reise nach Innsbruck eine Veränderung. Stephan Leyhe hat seinen Platz verloren. Hier erfährst du mehr dazu!

10.13 Uhr: Das sind die Duelle der deutschen Skispringer:

Philipp Raimund (Oberstdorf/7.) – Andrew Urlaub (USA/44.)

Pius Paschke (Kiefersfelden/8.) – Fredrik Villumstad (Norwegen/43.)

Andreas Wellinger (Ruhpolding/17.) – Keiichi Sato (Japan/34.)

Karl Geiger (Oberstdorf/19.) – Kevin Bickner (USA/32.)

Felix Hoffmann (Goldlauter/22.) – Jakub Wolny (Polen/29.)

Adrian Tittel (Aue/31.) – Roman Koudelka (Tschechien/20.)

Samstag, 09.16 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen zum dritten Wettkampf der Vierschanzentournee. Heute geht’s in Österreich weiter. Ob das den deutschen Springern dieses besser liegt? Die Vorzeichen sind eher schlecht.

14.32 Uhr: Und damit ist die Qualifikation vorbei und wir sehen: Die österreichische Dominanz ist gebrochen. Zwar schnappt sich Jan Hörl den Spitzenplatz, doch dahinter landen Forfang aus Norwegen und Deschwanden aus der Schweiz!

Deutschlands bester Quali-Adler ist überraschend Philipp Raimund als Siebter! Dahinter ist dann Pius Paschke.

Damit verabschieden wir uns bis morgen. Um 13.30 Uhr startet der erste Durchgang.

14.30 Uhr: Pius Paschke kriegt eine Luke weniger als Anlauf, weil Kraft und Hörl vorher schon wieder alle Dimensionen springen. Nur damit ist der vergleichbare schwache Sprung Paschkes auf 124,5 Meter aber nicht zu erklären. Platz acht wird es für ihn.

14.25 Uhr: Und sogleich geht es mit Andreas Wellinger weiter. Aber auch er rutscht bedröppelt in den Auslauf. Klar reicht seine Weite, aber man merkt ihm an, dass er sich mehr ausgerechnet hatte.

14.24 Uhr: Karl Geiger ist nicht ganz zufrieden. Mit 120 Metern ist er erstmal nur 13. Da ist morgen hoffentlich mehr drin.

14.05 Uhr: Die Deutschen Springer bisher also fehlerfrei. Drei fehlen noch. Als nächster DSV-Adler ist Karl Geiger mit der Startnummer 55 dran. Aktuell sind wir bei Springer 39.

14.00 Uhr: Philipp Raimund hat es mit etwas Rückenwind zu tun – segelt aber trotzdem auf 124,5 Meter! Eine Top-Weite. Die Qualifikation ist natürlich geritzt und vielleicht noch mehr. Raimund grüßt erstmal von Platz 1.

13.48 Uhr: Auch Adrian Tittel schafft es! 118,5 Meter reichen vorerst für Rang 5 – und damit für die Qualifikation.

13.46 Uhr: Felix Hoffmann ist der erste Deutsche, der heruntergeht und landet bei 124 Metern – bisher die größte Weite. Damit ist er morgen schon sicher dabei.

13.30 Uhr: Los geht es mit der nationalen Gruppe der Österreicher. Nach und nach gehen dann die bekannten Gesichter von der Schanze runter.

13.18 Uhr: In Innsbruck scheint die Sonne bei zwei bis drei Grad. Zumindest in Sachen Niederschlag gibt es keine Beeinträchtigung.

12.24 Uhr: Eine knappe Stunde verbleibt noch bis zum Start der Qualifikation. Bekommen die Springer die unberechenbaren Winde der Schanze schon heute zu spüren?

11.31 Uhr: Das deutsche Team für das Springen in Innsbruck sieht im Übrigen wie folgt aus: Pius Paschke, Karl Geiger, Andreas Wellinger, Adrian Tittel, Philipp Raimund und Felix Hoffmann.

10.30 Uhr: Ernst wird es heute um 13.30 Uhr. Dann nämlich startet die Qualifikation für das morgige Springen. Für die Favoriten sollte das keine Hürde darstellen. Allerdings hilft ein positives Ergebnis sicherlich auch der eigenen Psyche für das Springen morgen.

9.55 Uhr: Denn: Gleich drei Österreicher liegen auf den ersten drei Plätzen. Mit zwei sensationellen Sprüngen in Garmisch setzte sich Daniel Tschofenig erstmal an die Spitze. Doch wie lange kann er dort bleiben? Bei den deutschen Nachbarn ist jedem Springer jederzeit eine Monster-Performance zuzutrauen.

9.37 Uhr: Und damit wären wir schon bei den Österreichern. Nachdem man zwischen 2009 und 2015 gleich sieben Mal in Folge den Sieger stellen konnte, wartet man seit dem Titel von Stefan Kraft vor zehn Jahren vergeblich auf einen weiteren Erfolg. Und es müsste schon mit dem Teufel zu gehen, sollte es in diesem Jahr nicht so weit sein.

Vierschanzentournee: Paschke verliert gelbes Trikot

9.23 Uhr: Für Deutschlands Tournee-Hoffnung Pius Paschke wäre es sicherlich schon ein Erfolg, in Innsbruck nicht noch mehr Boden auf die Österreicher zu verlieren. Derzeit liegt Paschke, der das gelbe Trikot des Gesamtweltcup-Führenden in Garmisch-Partenkirchen verlor, auf dem sechsten Platz der Tournee-Wertung. Der Abstand zur Spitze ist noch im Rahmen. Viel Negatives darf aber nicht mehr passieren.

9.11 Uhr: Der Bergisel in Innsbruck ist für die deutschen Athleten in den vergangenen Jahren kein einfaches Pflaster gewesen. Reihenweise scheiterten hier die Träume vom goldenen Adler. Das hat Berg und Schanze daher den Mythos vom „Schicksalsberg“ eingebracht. Bundestrainer Stefan Horngacher will davon aber nichts wissen. „Wir freuen uns auf das Springen – vielleicht holen wir ja einen Podestplatz oder Sieg“, sagte er vor der Reise nach Österreich.

Freitag, 3. Januar, 9.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Station der diesjährigen Ausgabe der Vierschanzentournee. Nach den beiden Stationen in Deutschland geht es traditionell nach Innsbruck. Fällt dort schon eine Vorentscheidung um den Titel?