Vierschanzentournee im Live-Ticker: Deutsche „Angst-Schanze“! Geht das Drama von vorne los?

Die Hälfte der Vierschanzentournee ist absolviert, jetzt geht es nach Österreich. Und dort geht es um alles. Die Springen in Innsbruck und Bischofshofen entscheiden darüber, welcher Springer sich den goldenen Adler 2025 unter den Nagel reißen darf.

Ging Pius Paschke mit dem gelben Trikot in den Wettbewerb, schlugen die Österreicher postwendend zurück und dominieren seither die 73. Ausgabe der Vierschanzentournee. Und ausgerechnet jetzt wartet am Bergisel der Mythos „Schicksalsberg“ auf die deutschen Springer.

Vierschanzentournee: Geht die Ösi-Dominanz weiter?

Kann Pius Paschke den Rückstand auf das österreichische Trio um Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft verkürzen oder ziehen die Dominatoren davon? Mit unserem Live-Ticker zur Vierschanzentournee bleibst du immer auf dem Laufenden!

Vierschanzentournee Gesamtwertung:

Daniel Tschofenig (AUT), 623 Punkte Jan Hörl (AUT), 615 Punkte Stefan Kraft (AUT), 614 Punkte

…

6. Pius Paschke (GER), 597 Punkte

8. Karl Geiger (GER), 583 Punkte

Innsbruck Zeitplan:

3. Januar

13.30 Uhr: Qualifikation

13.30 Uhr: Qualifikation 4. Januar

12.00 Uhr: Probedurchgang

13.00 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

10.30 Uhr: Ernst wird es heute um 13.30 Uhr. Dann nämlich startet die Qualifikation für das morgige Springen. Für die Favoriten sollte das keine Hürde darstellen. Allerdings hilft ein positives Ergebnis sicherlich auch der eigenen Psyche für das Springen morgen.

9.55 Uhr: Denn: Gleich drei Österreicher liegen auf den ersten drei Plätzen. Mit zwei sensationellen Sprüngen in Garmisch setzte sich Daniel Tschofenig erstmal an die Spitze. Doch wie lange kann er dort bleiben? Bei den deutschen Nachbarn ist jedem Springer jederzeit eine Monster-Performance zuzutrauen.

9.37 Uhr: Und damit wären wir schon bei den Österreichern. Nachdem man zwischen 2009 und 2015 gleich sieben Mal in Folge den Sieger stellen konnte, wartet man seit dem Titel von Stefan Kraft vor zehn Jahren vergeblich auf einen weiteren Erfolg. Und es müsste schon mit dem Teufel zu gehen, sollte es in diesem Jahr nicht so weit sein.

Vierschanzentournee: Paschke verliert gelbes Trikot

9.23 Uhr: Für Deutschlands Tournee-Hoffnung Pius Paschke wäre es sicherlich schon ein Erfolg, in Innsbruck nicht noch mehr Boden auf die Österreicher zu verlieren. Derzeit liegt Paschke, der das gelbe Trikot des Gesamtweltcup-Führenden in Garmisch-Partenkirchen verlor, auf dem sechsten Platz der Tournee-Wertung. Der Abstand zur Spitze ist noch im Rahmen. Viel Negatives darf aber nicht mehr passieren.

9.11 Uhr: Der Bergisel in Innsbruck ist für die deutschen Athleten in den vergangenen Jahren kein einfaches Pflaster gewesen. Reihenweise scheiterten hier die Träume vom goldenen Adler. Das hat Berg und Schanze daher den Mythos vom „Schicksalsberg“ eingebracht. Bundestrainer Stefan Horngacher will davon aber nichts wissen. „Wir freuen uns auf das Springen – vielleicht holen wir ja einen Podestplatz oder Sieg“, sagte er vor der Reise nach Österreich.

Freitag, 3. Januar, 9.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Station der diesjährigen Ausgabe der Vierschanzentournee. Nach den beiden Stationen in Deutschland geht es traditionell nach Innsbruck. Fällt dort schon eine Vorentscheidung um den Titel?