Vierschanzentournee im Live-Ticker: Wellinger-Drama auf dem Höhepunkt – jetzt muss alles passen

Spannender könnte es gar nicht sein! So schnell kann es gehen, die Vierschanzentournee neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Am Samstag (6. Januar) steht in Bischofshofen die Entscheidung um den prestigeträchtigen goldenen Adler an.

Mitten drin im Rennen ist noch immer Andreas Wellinger – auch wenn er seine Gesamtführung an Ryoyu Kobayashi abgeben musste. Welcher der beiden Top-Springer entscheidet die Vierschanzentournee in diesem Jahr für sich?

Vierschanzentournee im Live-Ticker: Schafft Wellinger die Sensation?

Seit über 20 Jahren wartet Deutschland auf einen Sieg bei der Vierschanzentournee. Ist Andreas Wellinger derjenige, der den Fluch endlich bricht? Trotz (minimalem) Rückstand kann er es schaffen. Ob das gelingt? Mit unserem Live-Ticker verpasst du keinen seiner Sprünge.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Vierschanzentournee in Bischofshofen | Zeitplan

Freitag, 5. Januar

16.30 Uhr: Qualifikation

16.30 Uhr: Qualifikation Samstag, 6. Januar

16.30 Uhr: Start 1. Durchgang

11.33 Uhr: Erstmal geht es aber heute in der Qualifikation darum, eine gute Ausgangsposition zu schaffen. Wellinger muss unbedingt in die Nähe von Kobayashi kommen. Sonst könnte der Japaner im Hauptspringen ganz andere Bedingungen vorfinden, die im schlimmsten Fall deutlich besser sind.

11.02 Uhr: Oder gibt es doch noch die ganz große Überraschung? Jan Hörl machte mit seinem Sieg in Innsbruck richtig Boden gut, ist nun Gesamtdritter. Er hat 23,6 Punkte Rückstand auf Kobayashi. Wer weiß, was da noch drin sein könnte, wenn die Bedingungen stimmen.

10.15 Uhr: Dennoch: Verloren ist noch gar nichts. Lediglich 4,8 Punkte, was umgerechnet knapp 2,5 Meter sind, liegen zwischen den beiden Springern. Der Tourneesieg könnte in diesem Jahr also durch Kleinigkeiten entschieden werden.

Weitere Nachrichten kannst du hier lesen:

9.41 Uhr: Die Situation in der Gesamtwertung ist denkbar knapp. Am Schicksalsberg in Innsbruck musste Wellinger etwas abreißen lassen (schon in der Quali schaffte er keine Spitzenweite) während Kontrahent Kobayashi nur Top-Sprünge zeigte.

Freitag, 5. Januar, 9.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Springen der diesjährigen Vierschanzentournee. Wie gewohnt reist der Ski-Sprung-Tross als letztes nach Bischofshofen. Die Spannung steigt. Kann Andreas Wellinger wirklich die Sensation schaffen?