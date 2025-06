Zoo in NRW zeigt besonderes Tier – „Dürfte es eigentlich nicht mehr geben“

Im Allwetterzoo Münster (NRW) gibt es einige Tiere zu bestaunen. Jetzt hat der Zoo seinen Besuchern ein ganz besonderes Tier präsentiert. Es ist eines der letzten seiner Art.

„Die Schildkröte, die es eigentlich nicht mehr geben dürfte – und wir haben sie“, verkündet der Allwetterzoo Münster (NRW) stolz in einem Facebook-Beitrag. Dazu teilt der Tierpark ein Video, in welchem ein Pfleger eines der seltenen Exemplare in die Kamera hält.

Zoo in NRW kämpft für bedrohte Tierart

„Stell dir vor es gibt ein Tier, das so selten ist, dass niemand genau weiß, wo es ursprünglich mal gelebt hat. So geht es der Zhous Schanierschildkröte – eine der seltensten Schildkröten der Welt. Oder besser gesagt: eines der seltensten Wirbeltiere überhaupt“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Laut dem Allwetter Zoo beträgt der Bestand der Tiere gerade einmal 140 bis 150 Stück! „Und wisst ihr was? Ohne unser Zentrum wäre sie heute ausgestorben. Punkt. Die erste wurde auf einen Markt in Südchina nahe der vietnamesischen Grenze entdeckt – aber bis heute ist unklar: Stammt sie aus China oder Vietnam? Sicher ist nur: In derer Natur lebt sie heute nicht mehr“, heißt es weiterhin in dem Facebook-Beitrag.

Zoo in NRW: Zwei Artenschützer bekommen Bundesverdienstkreuz

Laut eigenen Aussagen sei der Allwetterzoo Münster die einzige Einrichtung, welche die Zhous Schanierschildkröte „erfolgreich“ züchtet. „92 Jungtiere sind hier bei uns zur Welt gekommen – dank der Vision und dem Engagement von Elmar und Ingrid Meier. Die im Übrigen beide das Bundesverdienstkreuz für ihre wahnsinnig passionierte Artenschutzarbeit bekommen haben.“

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass dem Allwetterzoo Münster der Artenschutz der Zhous Schanierschildkröte auch weiterhin gelingt – und diese Tierart nie aussterben wird.