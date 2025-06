Formel 1: Verstappen-Horror – endet ausgerechnet das Heimspiel als Fiasko?

Auf ihm liegen in den kommenden Wochen alle Blicke. Seit seinem Ausraster beim Großen Preis von Spanien wandelt Max Verstappen an der Grenze zu einer Rennsperre. Muss ausgerechnet der amtierende Weltmeister der Formel 1 ein Rennen aussetzen?

In den nächsten Rennen darf er sich jedenfalls keinen Fehler mehr erlauben und keine Strafe erhalten. Sonst ist der Formel-1-Star tatsächlich fällig. Besonders brisant: Ausgerechnet das Red-Bull-Heimspiel in Österreich könnte als Fiasko enden.

Formel 1: Verstappen zwei Rennen auf Bewährung

Elf Strafpunkte hat Verstappen innerhalb eines Jahres mittlerweile angesammelt. Zur Erinnerung: Fahrer, die innerhalb von zwölf Monaten genauso viele Strafpunkte bekommen, werden für ein Rennen gesperrt. In der vergangenen Saison erwischte es Kevin Magnussen (Ex-Haas-Pilot).

Der niederländische Weltmeister von Red Bull (hier mehr über den Spanien-Vorfall lesen) fährt also vorerst auf Bewährung, darf sich nichts zu Schulden kommen lassen. Diese Bewährung gilt für die nächsten zwei Formel-1-Auftritte in Kanada und Österreich. Denn erst am 30. Juni verfallen zwei von Verstappens Strafpunkten!

Österreich-Drama im Anmarsch?

Besondere Sorge dürfte man bei Red Bull wohl vor dem Rennen auf der Heimstrecke im österreichischen Spielberg haben. Zwei bittere Szenarien sind möglich. Das Erste: Max Verstappen baut schon in Kanada (oder im Spielberg-Training/Quali) wieder Mist und fehlt in Österreich gesperrt. Das Heimrennen ohne DAS Aushängeschild des Rennstalls? Für Red Bull käme es einem Desaster gleich. Zumal die Chance auf gute Punkte so gut wie dahin wären.

Variante zwei: Verstappen brennen beim Heimrennen abermals die Sicherungen durch und holt sich die Sperre vor seinen Fans ab. Auch das wäre maximal bitter. Denn er Österreich-GP findet am 29. Juni statt. Seine ersten Strafpunkte verfallen aber erst einen Tag später.

Formel 1: Sargnagel für Titelambitionen

Ob es so weit kommt, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Sollte Verstappen tatsächlich eine Rennsperre verbüßen, wäre das wohl der endgültige Sargnagel für sämtliche Titelambitionen. Mittlerweile liegt 49 Punkte hinter Oscar Piastri. Eine erzwungene Nullnummer würde den Niederländer komplett den Anschluss verlieren lassen.