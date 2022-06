Ungarn – Deutschland im TV und Livestream: So siehst du das Länderspiel live

Bundesliga, Champions League und Europa League live im Fernsehen sehen. Dazu brauchst du mehr als nur ein Abo bei einem der vielen Anbieter in Deutschland. Wir sagen dir, wo du was sehen kannst!

Am Samstag (11. Juni, 20.45 Uhr) steht das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft an: Ungarn – Deutschland heißt die Begegnung in der Nations League.

Wir verraten dir, wie und wo du Ungarn – Deutschland im TV und Livestream erleben kannst.

Ungarn – Deutschland im TV und Livestream

Nach den beiden Unentschieden gegen Italien und England soll für deutsche Nationalmannschaft gegen Ungarn der erste Sieg der laufenden Nations League her. Aktuell rangiert das Team von Trainer Hansi Flick auf Tabellenplatz drei hinter Italien und Gegner Ungarn.

Die kommenden Spiele der Nationalmannschaft

Samstag, 11. Juni: Ungarn – Deutschland (Auswärts)

Dienstag, 14. Juni: Deutschland – Italien (Heim)

Freitag, 23. September: Deutschland – Ungarn (Heim)

Montag, 26. September: England – Deutschland (Auswärts)

Los geht es um 20.45 Uhr in der Budapester Puskas-Arena. Keine leichte Aufgabe für das DFB-Team. Zuletzt zwang Ungarn gar Favorit England in die Knie (1:0). Aber auch abseits des Platzes könnte es heiß her gehen. Die Anhänger Ungarns fallen immer wieder durch rassistische und homophobe Stadiongesänge auf – so auch zuletzt gegen England (Hier mehr dazu).

Beim letzten Aufeinandertreffen sorgte vor allem ein Jubel von Leon Goretzka für aufsehen. Der Mittelfeld-Mann setzte mit seiner Geste ein Zeichen für Toleranz. Foto: IMAGO/Sven Simon

„RTL“ überträgt im Free-TV und Livestream

Die Spiele der Nationalmannschaft werden im Free TV übertragen. Jedoch nicht immer auf dem gleichen Sender. Während sich das „ZDF“ um die Heimspiele kümmert, sind die Auswärtsspiele bei „RTL“ zusehen. Die Vorberichterstattung zur Partie Ungarn – Deutschland beginnt um 20.15 Uhr.

Die Partie ist zusätzlich über den Streaminganbieter „RTL+“ als Livestream verfügbar. Für die Übertragung wird allerdings ein kostenpflichtiger Zugang benötigt. (fp)