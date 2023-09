Sportschau (ARD): Moderatorin vor Abschied – jetzt steht es fest

Das Aus von Jessy Wellmer bei der Sportschau steht schon seit längerer Zeit fest. Im Juni gab die ARD bekannt, dass die Moderatorin künftig zu den Tagesthemen wechselt. Ein konkretes Austrittsdatum stand da aber noch nicht fest.

Jetzt ist aber inzwischen klar, wann Jessy Wellmer zum allerletzten Mal die Sportschau in der ARD moderieren wird. Noch einmal können die Fans die ARD-Moderatorin sehen und das zwar am kommenden Samstag (30. September).

Sportschau (ARD): Wellmer wechselt zu den Nachrichten

In der Saison 2017/2018 feierte Jessy Wellmer ihr Debüt in der ARD-Sportschau. Regelmäßig moderierte die 43-Jährige den Klassiker am Samstag, doch jetzt ist Schluss. Am Samstag (30. September) steht sie noch einmal für die Sportschau vor der Kamera.

Wellmer wechselt künftig in das ARD-Nachrichtenformat die „Tagesthemen“. Dort übernimmt sie künftig den Moderationsjob von Caren Miosga. Miosga selbst geht am 5. Oktober zum letzten Mal für die Tagesthemen auf Sendung.

Jessy Wellmer moderiert am Samstag zum letzten Mal die ARD-Sportschau. Foto: imago/Eibner

Miosga ist wie Wellmer ein Teiler einer großen Moderatoren-Rochade. Ausgelöst wurde diese durch den Abschied von Kult-Moderatorin Anne Will, die nach 16 Jahren aufhört. Ihren Platz nimmt Caren Miosga mit einer neuen Talk-Show ab 2024 ein. Dafür rückt Wellmer zu den Tagesthemen auf.

Wellmer-Nachfolgerin steht fest

Und auch wer den Platz von Wellmer bei der Sportschau einnimmt, steht schon fest. Lea Wagner rückt auf, feiert am 21. Oktober ihr Debüt. Die junge Moderatorin steht schon seit mehreren Jahren für die ARD vor der Kamera, ist der Shootingstar im Sport. Seit vergangenen Winter moderiert sie unter anderem Skispringen.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky freut sich auf das neue Gesicht in der Bundesliga-Sportschau: „Lea ist ein absolutes ARD-Gewächs und hat sich in den letzten Jahren beim SWR hervorragend entwickelt. Im ARD-Sport war sie schon in ganz unterschiedlichen Rollen im Einsatz und hat überall gezeigt, welche großartige Arbeit sie macht.“