Sky: Kommentator verkündet Hammer – ER macht doch weiter

Die Entscheidungen ist gefallen, die Gerüchte können beiseite geschoben werden. In den vergangenen Wochen wurde viel über Frank Buschmann und seine Zukunft diskutiert. Hört er auf? Macht er doch weiter? Diese Fragen können nun beantwortet werden.

Die Ära setzt sich fort, Frank Buschmann bleibt ein Teil von Sky Sport. Der Sportkommentator verkündete am Donnerstagmittag (04.Mai) selbst, dass er sich weiter dem Job widmen werden wird. Diese Entscheidung habe einen bestimmten Grund.

Sky: Zwei weitere Jahre Konferenz

Neben Wolff-Christoph Fuss ist Frank Buschmann das Gesicht von Sky Sport. Die beiden sind das Duo der Fußballübertragungen bei dem Pay-TV-Sender. Das bleibt auch mindestens zwei Jahre noch so. Am Mittwoch (04. Mai) veröffentlichte Buschmann ein Video auf Instagram, in dem er dies mitteilte.

„Ich habe mir ganz, ganz viele Gedanken gemacht, wie es denn ab Sommer weiter geht. Ich habe dann diese Entscheidung nach langem Überlegen getroffen. Es ist mir wahrlich nicht leicht gefallen“, erklärte Buschmann. Doch der 58-Jährige habe, vor allem durch die Sky „Next Generationen“-Übertragungen, in den vergangenen Wochen und Monaten noch so viel Spaß verspürt, dass er seinen Vertrag bei Sky um weitere zwei Jahre verlängert habe.

„Dazu kommen Konferenzen mit Kollegen, die ich einfach sehr mag und die mir über die Jahre ans Herz gewachsen sind. Diese geilen Konferenzen machen einfach immer noch echt Bock“, fügte der gebürtige Bottroper hinzu. Buschmann sprach auch die derzeitige Spannung in der Bundesliga an. Diese habe ihm in den vergangenen Wochen nochmal mehr Spaß an seiner Arbeit bereitet und zu der getroffenen Entscheidung beigetragen.

Buschmann „sehr dankbar“ über „Next Generation“-Programm

Doch der Hauptgrund für seine Verlängerung seien die „Next Generation“-Spiele, bei denen Buschmann gemeinsam mit zwei Kindern ein Spiel kommentiert. Dieses Format führte Sky in dieser Saison ein. Die Premiere dieses Live-Übertragungsformats feierte Buschmann gemeinsam mit zwei Kindern an seiner Seite beim deutschen „Klassiker“ zwischen Borussia Dortmund und Bayern München.

In seinem Ankündigungsvideo lobte Buschmann seinen Arbeitgeber für dieses Projekt. „Da hat Sky einfach was sehr, sehr geiles auf die Beine gestellt“, so der Sky-Kommentator. „Ich bin sehr dankbar, dass mir diese Gelegenheit gegeben wird“, fügte er hinzu.

Die Ära „Buschmann“ setzt sich also fort. Er wird weiterhin in den Konferenzen und in den „Next Generation“-Übertragungen zu hören und sehen sein. Wie es ab 2025 weitergeht, lässt er jedoch noch offen. Für viele dürfte die Vertragsverlängerung überraschend kommen. Eine Fortsetzung bei Sky hatte sich in den vergangenen Monaten nicht unbedingt angedeutet.