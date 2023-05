Sky feiert Coup – jetzt bahnt sich ein Formel-1-Hammer an!

Dieser Plan ging voll auf: Sky feierte mit der frei empfangbaren Übertragung vom Hamburg-Derby einen Coup. Auf Youtube sahen zeitweise 250.000 Menschen zu.

Ein Erfolg – und womöglich auch die gelungene Generalprobe für einen noch größeren Coup. Schon bald könnte Sky eine Formel-1-Bombe platzen lassen. Eine Entscheidung naht.

Zeigt Sky die Formel 1 bald auf Youtube?

Seit 2021 führt für Motorsport-Fans in Deutschland kein Weg mehr an einem Sky-Abo vorbei. Seit sich der Pay-TV-Riese alle Rechte an der Formel 1 unter den Nagel gerissen hat, ist die Königsklasse hinter der Bezahlschranke verschwunden. Jedenfalls fast. Zum letzten Mal muss Sky diese Saison vier Rennen im Free-TV zeigen. So steht es im Vertrag.

Weil RTL abgesprungen ist und kein anderer Interessent beim happigen Preis (Sky will wohl 2,5 Millionen Euro pro Rennen) zuschlagen will, reifen beim Anbieter die Pläne, die Übertragung selbst in die Hand zu nehmen. Doch einen eigenen Free-TV-Sender hat man nicht mehr. Deshalb müssen alternative Wege her.

Youtube-Erfolg öffnet Tür und Tor

Und hier deutet nun immer mehr auf Youtube hin. Nach dem gelungenen Hamburg-Derby-Projekt jubelt Sky gegenüber „Digitalfernsehen“: „Auf Sky Sport YouTube erzielten wir überragende Werte: 248.000 Zuschauer in der Spitze, 167.000 Zuschauer durchschnittlich, die Verweildauer lag bei durchschnittlich 35 Minuten.“

Bei seinen Formel-1-Plänen lässt sich der Pay-TV-Riese weiterhin nicht in die Karten schauen. Angesichts der längst laufenden Saison dürfte es bis zu einer Verkündung allerdings nicht mehr lange dauern. Dass das Youtube-Projekt auch als Versuch mit Blick auf die F1-Problematik diente, scheint naheliegend.

