Sky vs. DAZN: Neuer Konkurrent macht mobil

Sky und DAZN nehmt euch in Acht: Dyn hat Großes vor! Der neue Streamingdienst hat sich den kleineren Sportarten verschrieben – zum Start mit Handball und Basketball aber gleich zwei Flaggschiffe am Start.

Allein: Dyn-Gucken war auf dem Fernseher bislang schwierig bis unmöglich. Jetzt macht der Streamingdienst mobil. In kürzester Zeit wird die App auf zahlreichen Geräten freigeschaltet. Ein Meilenstein auf dem Weg, ein echter Konkurrent für Sky und DAZN zu werden.

Sky-Konkurrent Dyn macht mobil

Handball-Bundesliga und Champions League (hier mehr), die Basketball-Bundesliga und zahlreiche weitere Wettbewerbe: Das Programm von Dyn kann sich schon zum Start sehen lassen. Seit dem 23. August ist der neue Streamingdienst „on air“. Doch gucken konnte man es zunächst eigentlich nur auf Ameisen-Bildschirmen.

Das Problem: Die App ist zwar in den Appstores von Google und Apple-Handys. Auf den großen Fernseher, wo Sport nun mal größtenteils geschaut wird, bekam man die Livestreams nur mit Trickserei – bestenfalls. Das ändert sich nun rasant.

Empfangsprobleme in Windeseile gelöst

Die App wird jetzt in Windeseile in alle großen Stores katapultiert. Erst bei den Smart-TV-Marktführern Samsung und Sony, nun auch bei Philips und schon bald auch bei LG und Panasonic. Über die Receiver von Sky und MagentaTV ist das Programm per App zu sehen und jetzt auch über den Amazon-Firestick.

Damit kann der Streamingdienst keine drei Monate nach Start des Sendebetriebs bereits auf den allermeisten Geräten geschaut werden. Grundvoraussetzung für den Erfolg von Dyn. Schon bald kann damit gerechnet werden, dass auch das Rechte-Portfolio weiter aufgestockt wird.

Dyn ist seit dem 23. August 2023 auf Sendung, kostet aktuell zehn Euro pro Monat. Neben Handball und Basketball ist dort unter anderem Volleyball, Tischtennis und Hockey zu sehen.