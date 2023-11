Sky: Rechte-Hammer! Pay-TV-Sender schnappt sich beliebten Wettbewerb

Fast jährlich bekommt das Sport-Programm von Sky neue Wettbewerbe und Veranstaltungen dazu. Nun hat sich der Pay-TV-Sender auch noch ein beliebtes Sportrechte-Paket gesichert.

Mit der Formel 1 hat Sky bereits die Rechte an der größten Motorsport-Rennserie. Nun dürfen sich die Kunden über noch mehr Motorsport freuen.

Sky schnappt sich Sportrechte-Paket

Großer Jubel bei Sky! Ab 2024 wird der Pay-TV-Sender das neue Zuhause der MotoGP, wie das Unternehmen verkündete. Die Live-Übertragungsrechte an der FIM MotoGP (TM) World Championship wurden für Deutschland, Österreich und die Schweiz langfristig gesichert, heißt es von Sky. Somit werden alle Grand-Prix-Rennen, Tissot Sprints sowie alle Qualifyings und Trainingssessions der MotoGP live ab der Saison 2024 live übertragen.

„Mit dem Erwerb der Live-Übertragungsrechte an der MotoGP sowie der Moto2, Moto3 und MotoE bieten wir den Motorsportfans in Deutschland künftig auch die beste Rennserie der Welt auf zwei Rädern. Ob MotoGP, Formel 1 oder IndyCar Series: Wer spektakulären Motorsport liebt, findet ihn bei Sky Sport“, freut sich Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland.

Motorsport-Fans sind es bereits bei der Formel 1 gewohnt und auch die MotoGP-Zuschauer dürfen sich bei Sky auf mehrere frei wählbare Kanäle mit unter anderem Onboard-Kameras, Daten-Kanälen sowie einem Sender aus der Helikopter-Perspektive freuen. Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Sky Sport außerdem unter anderem alle Rennen der Moto2(TM) und Moto3(TM) sowie der FIM Enel MotoE(TM) World Championship live übertragen.

MotoGP ab 2024 bei Sky

Die MotoGP-Saison 2024 umfasst 22 Grand-Prix-Wochenenden, die jeweils einen Sprint am Samstag und ein längeres Grand-Prix-Rennen am Sonntag beinhalten. Der Auftakt findet vom 8. bis 10. März 2024 in Katar statt. Also rund eine Woche nach dem Formel-1-Start. Alle Übertragungen der MotoGP werden bei Sky über die Verbreitungswege Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile ausgestrahlt und als Teil des Sky Sport Pakets und bei WOW Live-Sport empfangbar sein.

