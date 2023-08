Sky mit Verkündung vor Bundesliga-Start – „Große Neuerung“

Die Bundesliga kehrt zurück – und damit geht es auch bei Sky wieder hoch her. Der Pay-TV-Anbieter überträgt auch in diesem Jahr alle Spiele, die samstags sowie bei englischen Wochen dienstags und mittwochs laufen.

Für die Abonnenten hat sich der Sender ebenfalls Neuerungen ausgedacht. So will Sky sein Bundesliga-Programm abwechslungsreich und interessant gestalten. Worauf sich Zuschauer freuen dürfen, erfährst du hier.

Sky bringt neues Format auf den Weg

Samstag bleibt weiter Bundesliga-Tag. Wie gewohnt dreht sich hier zunächst alles um die 2. Liga, ehe am Nachmittag dann die Mannschaften aus dem Oberhaus ins Geschehen eingreifen. Von 12.30 Uhr bis 22.15 Uhr gibt es Fußball live satt. Die bekannten Moderatoren und Experten um Lothar Matthäus und Didi Hamann begleiten die Zuschauer durch den Tag.

Die größte Änderung betrifft das frühe Programm vor den Spielen. Sowohl am Samstag- als auch Sonntagvormittag gibt es auf Sky Sport News ab sofort jeweils von 9.00 bis 10.00 Uhr und danach wieder ab 11.00 Uhr bis zum Start des Vorlaufs der 2. Bundesliga gibt es die neue Sendung „Guten Morgen Fans!“ zu sehen.

Darum geht es

Es sei „die große Neuerung“ erklärte Sky auf Anfrage von DER WESTEN. „Guten Morgen Fans!“ fungiere als eine Art Frühstücksfernsehen. Während am Samstag natürlich die Bundesliga im Fokus stehe, werde der Fokus sonntags auf den Sporttag im Allgemeinen gelegt. Dies sei besonders an Tagen der Fall, an denen ein Formel-1-Rennen stattfindet.

Hierfür richtete der Sender extra ein neues Studio ein. Moderiert wird die Sendung jeweils von einer Frau und einem Mann aus dem Moderatoren-Pool des „Sport News“-Senders.

Sky: Kleinere Änderungen für Liga 2

Einige weitere Änderungen betrifft das Vorschau-Programm auf den jeweils kommenden Spieltag. Die Bundesliga-Vorschau am Freitag fällt in Zukunft eine halbe Stunde kürzer aus und beginnt erst um 22 Uhr.

Die Zweitliga-Vorschau am Donnerstag entfällt nun komplett, stattdessen gibt es mittwochs die Sendung „HvK und Tusche – Dein Zweitligatalk“ zu sehen.