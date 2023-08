DAZN-Kommentator spricht Klartext – „Dann würde ich wahrscheinlich aufhören“

Er gehört mittlerweile zum Inventar bei DAZN, ist bei dem Streamingdienst vor allem für seine Vorliebe für die italienische Serie A bekannt, kommentiert aber auch regelmäßig Spiele der Fußball-Bundesliga. Die Rede ist von Mario Rieker.

Seine Stimme hören die DAZN-Zuschauer mittlerweile fast jede Woche – egal ob als Football-Kommentator in der „ENDZN“ oder auch als Field-Reporter in der Bundesliga. Mario Rieker ist 35 Jahre alt, startet gerade erst richtig durch. Sollte es aber zu einer Entwicklung kommen, die ihm nicht passt, will er aufhören.

DAZN-Kommentator Rieker mit klare Ansage

Im Interview mit „Kommentatorenblog“ spricht er über seine Liebe für den italienischen Fußball, seinen Traum, ein Derby im San Siro live zu kommentieren. Für seine Zukunft hat er aber nur einen großen Wunsch: „Ich wünsche mir, dass ich in paar Jahren einfach noch mit Spaß bei der Sache bin. Und dass der Fußball die Kurve macht, damit ich noch mit Spaß bei der Sache sein kann.“

Was er damit meint, stellt er dann auch gleich klar: „Wenn ich gezwungen werde, jede Woche ein Spiel aus Saudi-Arabien zu kommentieren, dann würde ich wahrscheinlich aufhören.“ Ein ziemlich klares Statement.

Dem DAZN-Moderator scheint die aktuelle Entwicklung im Fußball offenbar gegen den Strich zu gehen. Die Klubs aus Saudi-Arabien holen mit viel Geld etliche Superstars aus Europa in ihre heimische Liga. Cristiano Ronaldo, N’Golo Kante, Karim Benzema und bald wahrscheinlich auch noch Neymar – allesamt sind sie dem Ruf des Geldes gefolgt.

DAZN zeigt die Saudi Pro League

Gerade in Europa wird diese Entwicklung sehr kritisch gesehen – vor allem, weil auch anders als beim Transfer-Angriff der Chinesen junge Spieler den Weg nach Saudi-Arabien einschlagen. Der Transfermarkt hat sich durch das Geld aus Saudi-Arabien stark verändert.

Aber zurück zu DAZN und Rieker: Es ist nicht komplett unwahrscheinlich, dass der Kommentator sich künftig um Spiele aus der Saudi Pro League kümmern muss. DAZN hat sich die Übertragungsrechte für die Liga gesichert.