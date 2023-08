DAZN: Paukenschlag! Streamingdienst schnappt sich umstrittene Fußball-Rechte

Der August ist da – weltweit heißt das für die Fußballfans: Die Saison geht wieder los. Kurz vor dem Start von Bundesliga, Premier League & Co. hat DAZN jetzt für einen Hammer gesorgt.

Der Streamingdienst hat sich ein dickes Rechte-Paket geschnappt. Nicht jeder dürfte jedoch begeistert darüber sein. Denn die Liga, die DAZN fortan zeigen wird, ist höchst umstritten.

DAZN holt pikantes Rechte-Paket

Seit Monaten spaltet sie die Fußballwelt – jetzt steht sie in den Startlöchern. Am Freitag (11. August) geht die Saudi Pro League los. Bislang interessierte sich niemand in Europa für die Liga in Saudi Arabien. Doch mit einer Transfer-Offensive, die ihresgleichen sucht, hat sie in diesem Sommer für Schlagzeilen gesorgt.

Irrwitzige Summen gaben Al-Nassr, Al-Hilal und Co. aus, um einen Megastar nach dem anderen auf die arabische Halbinsel zu locken. Cristiano Ronaldo war der Anfang, inzwischen folgten Karim Benzema, Ngolo Kanté, Sadio Mané und unzählige weitere Größen.

DAZN sichert sich Live-Rechte an „Saudi Pro League“

Nicht nur für Menschenrechtsorganisationen hat die Kaufwut der Saudis einen ganz faden Beigeschmack. Auch ein Großteil der Fußballfans hat keinen Bock auf das Sportswashing, das mit Öl- und Blutgeld betrieben wird. Bei jeder Transfer-Verkündung lief ihnen ein Schauer über den Rücken. Trotz all der Stars waren die TV-Rechte für die „Saudi Pro League“ bis jetzt aber noch nicht vergeben.

Das hat sich nun geändert. DAZN hat zugeschlagen und sich laut übereinstimmender Berichte die Live-Rechte an der umstrittenen Liga geschnappt. Für Diskussionen hatte der Streamingdienst zuletzt vor allem durch seine massiven Preiserhöhungen gesorgt. Nun dürfte auch der DAZN-Beitrag zum Größenwahnsinn in Saudi-Arabien ein Thema werden.

Welche und wie viele Partien auf DAZN gezeigt werden, ist noch nicht bekannt. Bislang heißt es lediglich, dass „ausgewählte Partien“ der „Saudi Pro League“ live gezeigt werden.