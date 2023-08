DAZN verkündet Hammer-Deal: Darauf dürfen sich die Kunden freuen

Mit Fußball, Boxen, Darts und vielen anderen Sportarten hat DAZN schon ein recht großes Angebot. Nun aber erweitert das Unternehmen auch noch seine kostenfreien Streaming-Angebote.

Gleich vier neue Sportsender hat DAZN angekündigt, die alle auch exklusiv bei Pluto TV zu sehen sein werden. Dabei kommen viele Sport-Fans auf ihre Kosten.

DAZN verkündet Hammer-Deal

Derzeit sind mit DAZN International Football und DAZN Darts bereits zwei Sender auf der Plattform. Bis zum Ende des Monats folgen dann auch noch die beiden anderen Sender DAZN Fights und DAZN Heldinnen.

Auch interessant: Sky: Kurz vor Bundesliga-Start – bittere Nachricht für Abonnenten!

Somit kommen neben den drei FAST-Channels weitere kostenfreie Angebote für Kunden dazu. In dem Bereich werbegestützte Streaming-Angebote will das Unternehmen noch stärker wachsen.

„Wir bei DAZN wollen Sportfans unterhalten und haben deshalb neben einem wachsenden Angebot an unterschiedlichen Abo-Optionen, auch unser Angebot an frei empfangbaren Streaming-Kanälen erweitert. Ich freue mich sehr, dass wir Pluto TV, einen der führenden FAST-Channel-Anbieter, für diese exklusive Kooperation gewinnen konnten, die allen Sportfans auf der Plattform vier neue dezidierte Sportkanäle bringen wird“, sagt Alice Mascia, CEO vom Streaming-Dienst in der DACH-Region.

Kooperation mit Pluto TV

Und auch bei Pluto TV freut man sich auf die Zusammenarbeit. „Wir sind begeistert, den Zuschauern von Pluto TV gemeinsam mit DAZN eine so attraktive Auswahl an Sportinhalten zu bieten, darunter exklusive Live-Übertragungen von Fußball, Darts und Kampfsport“, sagt Olivier Jollet, EVP & International GM des Senders.

Worauf dürfen sich die Kunden und Zuschauer freuen? Bei DAZN International Football X Pluto TV gibt es beispielsweise jedes Wochenende ein Live-Spiel aus der spanischen LaLiga, der italienischen Serie A oder französischen Ligue 1. Zudem gibt es die Zusammenfassungen der Spiele aus den internationalen Ligen vom Wochenende an jedem Montagabend bei der „DAZN x Pluto TV Fußballshow“.

Mehr News für dich:

Im Darts-Sender will der Streaming-Dienst ausgewählte Turniere der PDC frei verfügbar machen und beim Box-Kanal dann die Highlights der Kämpfe zeigen. Diese gibt es allerdings aufgrund der Altersbeschränkung nur zwischen 22 und 5 Uhr. An den Wochenenden soll auch regelmäßig bei DAZN Fights X Pluto TV ein Event aus der MMA live gezeigt werden. DAZN Heldinnen X Pluto TV ist ein Frauensport-Sender. Dieser wird nur bei Pluto TV zu sehen sein. Hier gibt es Highlights und Live-Spiele aus dem Frauenfußball, aus der Handball-Champions- und Europa-League. Zudem will DAZN auch Golf und Boxen auf dem Frauensport-Sender zeigen.