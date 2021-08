Sebastian Vettel: Teamchef packt über Wechsel aus – seine Worte sprechen eine deutliche Sprache

Im vergangenen Jahr erlebte Sebastian Vettel den Tiefpunkt seiner Karriere. Nach seiner Horror-Saison bei Ferrari stand was sogar das Karriereende eine Option.

Sebastian Vettel: Jetzt packt sein neuer Teamchef über den Wechsel von Ferrarzi zu Aston Martin aus! Foto: IMAGO / Poolfoto Motorsport

Wie schlimm die Situation für Sebastian Vettel wirklich gewesen sein muss, zeigen jetzt die Aussagen von Aston-Martin-Teamchef Otmar Szafnauer.

Sebastian Vettel: So sehr machte ihm das Horror-Jahr bei Ferrari zu schaffen

Die wichtigste Erkenntnis nach einem halben Jahr bei Aston Martin ist: Sebastian Vettel hat „wieder Spaß am Rennen“. Den hatte er bei Ferrari komplett verloren.

Sebastian Vettel verliert bei Ferrari den Spaß am Autofahren. Foto: IMAGO / Motorsport Images

Die Scuderia setzte alle Hoffnungen auf Sebastian Vettel, schon früh in der Saison gab Ferrari die Trennung vom vierfachen Weltmeister bekannt und stieß ihn damit für den Kopf. Woche für Woche sah man einen enttäuschten Vettel. Sein Spaß am Sport ist komplett verloren gegangen.

Das ist Sebastian Vettel:

Geboren am 3. Juli 1987 in Heppenheim.

Vettels Heimkartbahn war der Erftlandring. Dort hatte zuvor schon Michael Schumacher seine ersten Fahrversucheversuche im Motorsport gemacht.

2007 schaffte Vettel den Sprung in die Formel 1, wo er zunächst für BMW Sauber und Toro Rosso an den Start ging.

2009 folgte sein Wechsel zu Red Bull. Dort feierte er von 2010 bis 2013 vier WM-Titel in Serie.

2015 wechselte Vettel zu Ferrari. Mit der Scuderia blieb ihm der große Wurf jedoch verwehrt.

2021 fährt er für Aston Martin (ehemals Racing Point).

Gegenüber „GPFans Global“ packte Otmar Szafnauer nun aus: „Am Anfang, bevor Seb hierherkam, sagte er: 'Schauen Sie, der Grund, warum ich kommen möchte, ist, dass ich wieder Spaß am Rennen haben möchte.' Das war der Grund für ihn zu kommen.“

Sebastian Vettel startete bei Aston Martin einen Neuanfang. Foto: imago images/Laci Perenyi

Jetzt sei er an einem Punkt angekommen, an dem er wieder gerne Rennen fährt. „Auf jeden Fall fühlt er sich sehr, sehr wohl. Er hat wieder Spaß am Rennen, was gut ist. Genau das wollte er.“

So richtig rund will es sportlich bei Aston Martin für Sebastian Vettel noch nicht laufen. Ein zweiter Platz in Baku und der zweite Platz in Ungarn, der ihm im Nachhinein aberkannt wurde, machen aber Hoffnung.

Sebastian Vettel erlebte ein echtes Horror-Jahr bei Ferrari. Foto: HOCH ZWEI/Pool/COLOMBO IMAGES

Nächster Grand Prix abgesagt – Folgen für Rennkalender

Währenddessen wurde mitten in der Sommerpause der nächste Grand Prix aus dem Rennkalender der Formel 1 gestrichen. Die Absage hat auch Auswirkungen auf den gesamten Rennkalender. >>> Erfahre hier mehr.

Sebastian Vettel: Bittere Fehleinschätzung – Aston-Martin-Star droht böses Erwachen

Im Aston-Martin-Team musste man eingestehen, dass sich eine Entscheidung als fatal rausstellen könnte. Sebastian Vettel könnte in der nächsten Saison die Konsequenzen zu spüren bekommen. Alle Infos hier >>> (fs)