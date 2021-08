Formel 1: Rennen vor Verschiebung – Terminwirrwarr hat Folgen für RTL

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Das Termin-Chaos in der Formel 1 ist offenbar noch nicht am Ende angekommen.

Jetzt plant Brasilien sein für Anfang November angesetztes Formel 1-Wochenende zu verschieben. Auch für RTL hätte das Auswirkungen.

Formel 1: Sao Paulo will Rennen verschieben

Ursprünglich sollte der Große Preis von Sao Paulo am 07. November 2021 stattfinden. Es wäre der grandiose Abschluss eines Triple Headers. An den Wochenenden zuvor ist die Formel 1 nämlich zu Gast in den USA und in Mexiko.

Auf einer Pressekonferenz mit Sao Paulos Gouverneur Joao Doria und Sao Paulos Bürgermeister Ricardo Nunes wurde nun offenbart, dass man über eine Verschiebung nachdenken. Erst eine Woche später soll die Formel 1 in Brasilien gefahren werden.

Auf einer Pressekonferenz sprachen die Verantwortlichen in Brasilien über eine Verschiebung des Rennens in Sao Paulo. Foto: imago images/ZUMA Wire

Der Grund ist nicht, wie vielleicht vermutet werden kann, die Corona-Lage. Durch die Verschiebung um eine Woche würde der Grand Prix näher an den Feiertag (Montag, 15. November) heranrücken. Davon erhoffe sich die Stadt mehr wirtschaftliches Potential.

Für die Fahrer hätte das einen zusätzlichen Effekt. Einer der vier Triple Header würde sich auflösen. Bei den Piloten und Teams sind diese knallharten drei Wochen unbeliebt. Zumal in Brasilien mit dem dritten Sprintrennen der Saison eine Extra-Belastung ansteht.

Formel 1: DESHALB schaut RTL ganz genau hin

„Die Chancen stehen 50 zu 50. Es ist ein Puzzle, aber wir werden darum kämpfen“, zitiert „motorsport-total.com“ den Promoter Alan Adler. Eine Absage steht wohl nicht im Raum: „Ich kann sagen, dass es keine Chance gibt, dass der Sao-Paulo-Grand-Prix abgesagt werden wird. Das ist bestätigt.“

RTL muss wohl umplanen. Foto: Foto: TVNOW

Die Entscheidung im Fall Sao Paulo soll bis zum 26. August getroffen werden. Besonders genau hinschauen wird der Fernsehsender RTL. Das Rennen in Brasilien ist das vierte von vier Rennen, dass der Sender in diesem Jahr übertragen darf. Sollte das Rennen verschoben werden, müsste RTL nochmal umplanen.

Formel 1: Die Rennen 2021

28. März – Bahrain (Sakhir) - Sieger: Lewis Hamilton

18. April – Italien (Imola) - Sieger: Max Verstappen

02. Mai – Portimao (Portugal) - Sieger: Lewis Hamilton

09. Mai – Spanien (Barcelona) - Sieger: Lewis Hamilton

23. Mai – Monaco - Sieger: Max Verstappen

06. Juni – Aserbaidschan (Baku) - Sieger: Sergio Perez

20.Juni – Frankreich (Le Castellet) - Sieger: Max Verstappen

27. Juni – Steiermark (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

04. Juli – Österreich (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

18. Juli – Großbritannien (Silverstone) - Sieger: Lewis Hamilton

01. August – Ungarn (Budapest) - Sieger: Esteban Ocon

29. August – Belgien (Spa)

05. September – Niederlande (Zandvoort)

12. September – Italien (Monza)

26. September – Russland (Sotschi)

03. Oktober – Türkei (Istanbul)

10. Oktober – Japan (Suzuka) - abgesagt, Nachfolger offen

24. Oktober – USA (Austin)

31. Oktober – Mexiko (Mexiko-Stadt)

07. November – Brasilien (Sao Paulo)

21. November – Australien (Melbourne) - abgesagt, Nachfolger offen

05. Dezember – Saudi Arabien (Dschidda)

12. Dezember – Abu Dhabi

Ob überhaupt Reporter von RTL in Brasilien vor Ort wären, hängt wohl auch von der Corona-Lage ab. Bereits im vergangenen Jahr verzichtete RTL teilweise auf eine Live-Sendung von der Strecke und sendete aus einem Studio in Köln.

RTL verlor die Rechte an der Formel 1 nach über 30 Jahren an Sky. In einem Sublizenz-Deal einigte man sich anschließend auf die Übertragung der Rechte für vier Rennen. Neben Brasilien hat RTL auch die Rechte für Imola, Barcelona und Monza. Wo du, welches Rennen in der Formel 1 sehen kannst,

Foto: IMAGO / PanoramiC

Formel 1: Europäischer Hattrick steht

Zunächst dürfen die Fans der Formel 1 sich jedoch auf einen europäischen Hattrick freuen. In den kommenden drei Wochen stehen drei Rennen auf europäischem Boden statt: der Belgien-GP, der Niederlande-GP und der Italien-GP.

